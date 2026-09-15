Thông báo tìm người làm chứng, biết việc

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Quảng Ninh ban hành thông báo số 2615/TB-VPCQCSDDT9(Đ3) về việc thông báo tìm người làm chứng, người biết việc.

Theo thông báo, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Quảng Ninh đang thụ lý giải quyết tin báo về tội phạm do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Quảng Ninh chuyển đến có nội dung:

Vào khoảng 15 giờ 00 phút ngày 15/5/2026, tại Km 61+900, Quốc lộ 18 thuộc khu phố 2, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh (nay là khu phố Vĩnh Hòa, phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô biển số 14H - 070.13 do anh Lê Ngọc Duynh, sinh năm 1990, trú tại khu Thượng Khê, xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ điều khiển với xe mô tô biển số 14P3 - 2245 do ông Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1972, trú tại tổ 3, khu phố Vĩnh Lâm (nay là khu phố Vĩnh Phú), phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh điều khiển đi phía trước cùng chiều bên phải xe ô tô. Hậu quả, ông Cường tử vong tại hiện trường, xe mô tô biển số 14P3 - 2245 bị hư hỏng.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân ông Nguyễn Văn Cường bị tai nạn tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Quảng Ninh thông báo ai là người làm chứng, người biết việc trong vụ tai nạn trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp, làm việc.

Thông tin liên hệ: Đ/c Trần Vũ Hoài Nam - Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh, địa chỉ: khu phố An Thái, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại 0983.048.138./.