Thu mua phế liệu công nghiệp số lượng lớn tại Quảng Ninh - Giá thị trường, thanh toán trong ngày

Quảng Ninh là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất miền Bắc. Hàng trăm nhà máy, khu công nghiệp và công trình xây dựng đang hoạt động mỗi ngày đồng nghĩa với lượng phế liệu công nghiệp phát sinh khổng lồ. Tuy nhiên, một phần đáng kể giá trị từ nguồn phế liệu này đang bị thất thoát do doanh nghiệp thiếu thông tin thị trường và không có đối tác thu mua đủ năng lực.

Ba điểm thất thoát phổ biến nhất tại doanh nghiệp Quảng Ninh

Thứ nhất: Bán không đúng giá thị trường. Giá thu mua phế liệu biến động hàng ngày theo thị trường kim loại toàn cầu. Doanh nghiệp không có bảng giá phế liệu tham chiếu cập nhật thường chấp nhận mức thấp hơn 10-20% mà không biết.

Thứ hai: Không phân loại phế liệu trước khi bán. Sự khác biệt giá giữa các loại vật liệu là rất lớn: thu mua phế liệu đồng giá cao hay thu mua phế liệu inox cao hơn nhiều so với thu mua phế liệu sắt thông thường. Lô hàng hỗn hợp luôn bị định giá theo loại thấp nhất dẫn đến mất đi phần lớn giá trị thực sự.

Thứ ba: Tự chịu chi phí vận chuyển. Nhiều đơn vị vẫn tự thuê xe, nhân công bốc xếp để mang phế liệu đến điểm thu mua. Đây là chi phí ẩn không cần thiết khi có đơn vị thu mua tại chỗ.

Phế liệu Thảo Nguyên - Đối tác thu mua phế liệu công nghiệp tại Quảng Ninh

Phế liệu Thảo Nguyên chuyên cung cấp dịch vụ thu mua phế liệu công nghiệp và thu mua phế liệu công trình tại Quảng Ninh. Với hệ thống xe tải trọng lớn, cân sàn công nghiệp kiểm định và đội ngũ phân loại chuyên nghiệp, Thảo Nguyên có năng lực tiếp nhận từ vài tạ đến hàng chục tấn mỗi đợt mà không yêu cầu bên bán tự vận chuyển.

Danh mục thu mua phế liệu toàn diện của Thảo Nguyên tại Quảng Ninh:

Thu mua phế liệu sắt: Sắt vụn, sắt cây, kết cấu sắt sau tháo dỡ công trình

Thu mua thép phế liệu: Thép hình H/I/U, thép tấm, thép cuộn từ dây chuyền sản xuất

Thu mua phế liệu gang: Gang đúc, phụ tùng gang từ cơ khí, đúc máy móc

Thu mua phế liệu inox: Inox 201, 304, 316 từ nhà máy thực phẩm, hóa chất, dược phẩm

Thu mua phế liệu hợp kim: Hợp kim nhôm, đồng, titan và các hợp kim đặc biệt theo yêu cầu kỹ thuật

Thu mua phế liệu đồng giá cao: Cáp đồng, cuộn đồng, động cơ điện phế từ nhà máy

Thu mua phế liệu nhôm: Nhôm hình, nhôm tấm, nhôm đúc từ khuôn sản xuất

Thu mua phế liệu kẽm: Kẽm tấm, kẽm đúc, mái tôn kẽm sau tháo dỡ

Thu mua phế liệu chì: Chì từ ắc quy công nghiệp, thiết bị điện

Thu mua phế liệu niken: Từ linh kiện điện tử, thiết bị cơ khí chính xác

Thu mua phế liệu nhựa: Nhựa công nghiệp, thùng nhựa, ống nhựa kỹ thuật

Thu mua vải thanh lý: Đồng phục bảo hộ cũ, vải công nghiệp, bao bì vải

Bảng giá phế liệu và chính sách hợp tác

Thảo Nguyên cung cấp bảng giá phế liệu cập nhật theo ngày cho đối tác doanh nghiệp giúp bộ phận kế hoạch chủ động hạch toán giá trị phế liệu trong vận hành. Với đơn vị có nhu cầu thu mua định kỳ, Thảo Nguyên ký hợp đồng dài hạn với giá theo quý, lịch thu mua cố định linh hoạt theo kế hoạch sản xuất.

Quy trình làm việc với doanh nghiệp:

Gửi thông tin lô hàng qua hotline hoặc email nhận báo giá trong 30 phút Xác nhận lịch Thảo Nguyên điều xe và nhân sự đến tận kho bãi Cân sàn công nghiệp tại chỗ, ký biên bản bàn giao, thanh toán trong ngày

Doanh nghiệp và nhà thầu tại Quảng Ninh có thể liên hệ Phế liệu Thảo Nguyên để nhận bảng giá phế liệu và trao đổi phương án hợp tác.

Liên hệ Phế liệu Thảo Nguyên tại Quảng Ninh

Nếu doanh nghiệp, nhà thầu hay khu công nghiệp của bạn tại Quảng Ninh đang cần đối tác thu mua phế liệu công nghiệp chuyên nghiệp, năng lực lớn hãy liên hệ Thảo Nguyên để được tư vấn và báo giá ngay hôm nay.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 1985

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