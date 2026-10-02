Diệt Côn trùng KTX nâng cao hiệu quả phòng ngừa và xử lý mối cho công trình, nhà xưởng

Mối và các sinh vật gây hại luôn là nguy cơ tiềm ẩn gây suy giảm kết cấu công trình, hư hại hàng hóa và làm gián đoạn chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Để giải quyết triệt để bài toán này, Diệt Côn trùng KTX mang đến giải pháp kiểm soát và phòng chống mối chuyên sâu, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế cho từng mô hình nhà máy, kho bãi và công trình xây dựng.

Nhận diện nguy cơ và xử lý theo hiện trạng từng công trình

Khác với các loài côn trùng bề mặt, mối có đặc tính hoạt động âm thầm sâu trong nền đất móng, dầm gỗ, hộp kỹ thuật và các kết cấu chịu lực khó quan sát. Tại các cơ sở sản xuất hay kho logistics có diện tích hàng nghìn mét vuông, nếu chỉ xử lý bằng các biện pháp thủ công hoặc hóa chất thông thường, đàn mối rất dễ phân nhánh và tiếp tục phá hoại ở khu vực khác.

Nắm bắt đặc thù đó, KTX bắt đầu quy trình bằng công tác khảo sát kỹ thuật, xác định loài mối và khoanh vùng đường đi của tổ mối ngầm. Từ kết quả đo đạc thực địa, doanh nghiệp đề xuất phương án tối ưu, hạn chế tối đa việc can thiệp thô bạo vào kiến trúc.

Với hơn 28 năm kinh nghiệm thực tế trong ngành, KTX hiện cung cấp dịch vụ diệt mối chuyên nghiệp cho hàng nghìn đối tác thuộc khối sản xuất, kho vận, chuỗi F&B, khách sạn và các công trình thương mại trên toàn quốc.

Xử lý mối tận gốc kết hợp phòng chống từ giai đoạn xây dựng

Giải pháp của KTX được xây dựng trên sự phân tách rõ ràng giữa hai giai đoạn:

Đối với công trình hiện hữu đã xuất hiện mối: Kỹ thuật viên ứng dụng phương pháp lây nhiễm sinh học hoặc hệ thống trạm bả kiểm soát mối ngầm. Cơ chế này tận dụng tập tính nuôi dưỡng bầy đàn để tiêu diệt tận gốc cả mối chúa và tổ mối mà không cần đục phá bê tông, bảo vệ nguyên vẹn cảnh quan và không làm ngưng trệ hoạt động sản xuất thường nhật.

Đối với công trình đang xây dựng mới: KTX triển khai thi công hào chống mối và phun xử lý bề mặt nền móng bằng hàng rào hóa chất bảo vệ trước khi đổ sàn. Việc tạo lập "lá chắn" ngay từ ban đầu giúp loại bỏ nguy cơ xâm nhập của mối trong suốt vòng đời sử dụng của dự án, đi kèm chính sách bảo hành dài hạn từ 2 đến 5 năm.

Năng lực vận hành chuẩn quốc tế và cam kết an toàn

Để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ khối doanh nghiệp FDI và các tập đoàn lớn, KTX chuẩn hóa toàn bộ quy trình vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và quản lý môi trường ISO 14001:2015. Đơn vị hiện là thành viên chính thức của Hiệp hội Kiểm soát Côn trùng Dịch hại Quốc tế Hoa Kỳ (NPMA) và Hiệp hội Côn trùng Việt Nam (VPMA).

Toàn bộ chế phẩm sinh học được KTX sử dụng đều nằm trong danh mục cấp phép của Bộ Y tế và cơ quan chuyên ngành, có đầy đủ bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS), thân thiện với môi trường làm việc và hàng hóa lưu kho.

Mở rộng kiểm soát dịch hại tổng thể cho doanh nghiệp

Không dừng lại ở việc xử lý mối, KTX còn được biết đến là công ty diệt côn trùng uy tín, cung cấp các giải pháp kiểm soát dịch hại trọn gói (như ruồi, muỗi, gián, kiến, chuột, mọt) theo mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).

Đặc biệt, KTX đã tiên phong ứng dụng hệ thống số hóa (GFC Work App) vào quản lý vận hành. Khách hàng doanh nghiệp có thể theo dõi trực tiếp lịch xử lý, tình trạng trạm bẫy và hồ sơ kỹ thuật theo thời gian thực. Hệ thống dữ liệu này đóng vai trò quan trọng giúp các nhà máy và đơn vị F&B dễ dàng vượt qua các kỳ đánh giá, kiểm toán an toàn khắt khe như HACCP, GMP, BRC, ISO hay FSSC 22000.

Với mạng lưới trạm kỹ thuật phủ rộng tại 34 tỉnh thành, KTX khẳng định vai trò đồng hành lâu dài, giúp các doanh nghiệp chủ động bảo vệ tài sản công trình và nâng cao uy tín thương hiệu trong mắt đối tác.

Doanh nghiệp và chủ đầu tư có thể tìm hiểu thêm thông tin tại:

Website: https://ktxpestcontrol.com/

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