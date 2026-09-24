Mẫu thiết kế biệt thự đẹp đẳng cấp theo xu hướng hiện nay

Thiết kế biệt thự hiện nay chú trọng đồng thời công năng, thẩm mỹ, ánh sáng, thông gió, cảnh quan và ngân sách. Xu hướng hiện nay ưu tiên không gian cá nhân hóa, gần gũi thiên nhiên và vật liệu bền vững. Phương án nên dựa trên nhu cầu thực tế thay vì sao chép mẫu có sẵn.

Thiết kế biệt thự là gì?

Thiết kế biệt thự là quá trình lập phương án kiến trúc, công năng và kỹ thuật cho nhà ở quy mô lớn, thường có sân vườn, gara và nhiều phòng chức năng. Hồ sơ có thể gồm kiến trúc, kết cấu, điện nước, 3D, nội thất và cảnh quan, được triển khai đồng bộ để đảm bảo thẩm mỹ, công năng và hiệu quả sử dụng.

Xu hướng thiết kế biệt thự hiện nay

Không gian mở, gần gũi thiên nhiên

Ưu tiên kết nối trong – ngoài bằng cửa kính, ban công, giếng trời và mảng xanh, kết hợp giải pháp đón nắng, gió và mặt nước.

Biệt thự tối giản có điểm nhấn

Tập trung hình khối gọn, màu trung tính, kết hợp đá, gỗ, kính hoặc kim loại; tạo điểm nhấn bằng vật liệu, thông tầng, lam chắn nắng hoặc cảnh quan.

Cá nhân hóa công năng

Bổ sung các không gian như phòng làm việc, giải trí, gym, phòng thờ, vui chơi trẻ em tùy lối sống và nhu cầu gia đình.

Đồng bộ kiến trúc - nội thất - cảnh quan

Thiết kế đồng bộ từ đầu giúp tổng thể hài hòa, đồng thời tối ưu cây xanh, đường dạo, hồ nước, gara, tưới và chiếu sáng.

Các phong cách thiết kế biệt thự được ưa chuộng

Biệt thự hiện đại

Ưu tiên hình khối mạnh, không gian mở và công năng linh hoạt, thường kết hợp kính, bê tông, đá, gỗ và kim loại. Phù hợp với khu đất cần tối ưu diện tích nhưng vẫn có sân vườn, gara hoặc không gian ngoài trời.

Biệt thự tân cổ điển

Đề cao tỷ lệ cân đối, kết hợp cột, phào chỉ, ban công và hệ mái, mang vẻ sang trọng nhưng không quá cầu kỳ.

Biệt thự nhà vườn

Tập trung vào cây xanh, cảnh quan và không gian thư giãn, thường kết hợp sân vườn, hồ cá, hồ bơi, chòi nghỉ hoặc khu BBQ. Phù hợp với khu đất rộng.

Biệt thự mái Nhật, mái Thái

Mái Nhật tạo vẻ cân bằng, hiện đại; mái Thái tạo hình khối cao và nổi bật, thường kết hợp với biệt thự nhà vườn hoặc tân cổ điển.

Thiết kế biệt thự theo số tầng và diện tích

Tùy diện tích đất và nhu cầu, gia chủ có thể chọn biệt thự 1, 2, 3 tầng hoặc có tầng hầm. Nhà 1 tầng phù hợp đất rộng, 2 tầng dễ cân bằng công năng và sân vườn, còn 3 tầng thích hợp gia đình đông người hoặc cần nhiều phòng chức năng.

Việc chọn số tầng cần dựa trên mật độ xây dựng, số thành viên, công năng, gara, sân vườn và ngân sách, không chỉ dựa vào diện tích đất.

Những không gian cần chú trọng khi thiết kế biệt thự

Công năng biệt thự nên phân chia rõ khu vực chung và riêng. Phòng khách, bếp, phòng ăn cần kết nối thuận tiện; phòng ngủ, phòng làm việc và sinh hoạt gia đình nên đảm bảo yên tĩnh.

Các không gian phụ trợ như kho, phòng giặt, sân phơi, phòng kỹ thuật cũng cần được tính toán từ đầu. Với gia đình nhiều thế hệ, nên ưu tiên giao thông ngắn, phòng ngủ người cao tuổi thuận tiện và hạn chế bậc cấp.

Chi phí thiết kế biệt thự bao nhiêu?

Chi phí thiết kế biệt thự phụ thuộc vào diện tích, phong cách, mức độ chi tiết và phạm vi hồ sơ. Báo giá tham khảo hiện nay khoảng 250.000–550.000 đồng/m², tùy phong cách và gói dịch vụ.

Ngoài phí kiến trúc, gia chủ có thể phát sinh chi phí nội thất, cảnh quan, hồ bơi, tầng hầm và hệ thống kỹ thuật. Vì vậy, nên xác định ngân sách tổng thể trước để lựa chọn phương án phù hợp.

Quy trình thiết kế biệt thự chuyên nghiệp

Một quy trình cơ bản thường gồm:

Khảo sát → phân tích khu đất → xác định nhu cầu → lên mặt bằng → thiết kế phối cảnh 3D → hoàn thiện kiến trúc → triển khai kết cấu, điện nước → thiết kế nội thất/cảnh quan → hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật → bàn giao.

Trong đó, khảo sát hiện trạng là bước quan trọng. Kích thước khu đất, cao độ, hướng tiếp cận, vị trí công trình xung quanh, nắng và gió đều có thể ảnh hưởng đến phương án thiết kế.

Kinh nghiệm trước khi thiết kế biệt thự

Gia chủ nên chuẩn bị diện tích đất, số người, phòng ngủ, số tầng, gara, sân vườn, phong cách và ngân sách. Không nên sao chép máy móc mẫu có sẵn vì mỗi khu đất có điều kiện và nhu cầu khác nhau.

Trước khi ký hợp đồng, cần thống nhất phạm vi hồ sơ, số lần chỉnh sửa, tiến độ, chi phí phát sinh và hỗ trợ kỹ thuật thi công.

Câu hỏi thường gặp về thiết kế biệt thự

Thiết kế biệt thự mất bao lâu?

Thời gian phụ thuộc vào quy mô, phong cách và phạm vi hồ sơ. Công trình càng lớn, nhiều tầng hoặc tích hợp nội thất, cảnh quan thì thời gian càng dài.

Nên chọn biệt thự hiện đại hay tân cổ điển?

Biệt thự hiện đại thiên về hình khối, công năng và tối giản; tân cổ điển chú trọng tỷ lệ, chi tiết và sự sang trọng. Lựa chọn nên dựa trên sở thích, khu đất và ngân sách.

Có nên thiết kế sân vườn cùng kiến trúc không?

Nên thiết kế đồng thời để đảm bảo sự thống nhất và tối ưu vị trí cây xanh, đường đi, hồ nước, gara, tưới và chiếu sáng.

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