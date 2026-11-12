Thủ tướng: Năm 2027 cần huy động tới 6,4 triệu tỷ đồng cho các mục tiêu kinh tế-xã hội

Để đạt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, năm 2027, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần huy động khoảng 36-38% GDP, tương đương 6-6,4 triệu tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 27-29%.

Chiều 12/11, trước khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội và đồng bào, cử tri quan tâm.

Triển khai quyết liệt các giải pháp để giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến người dân, doanh nghiệp

Về kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô làm cơ sở thúc đẩy tăng trưởng cao, bền vững, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ưu tiên trong chỉ đạo điều hành để tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước phải thực sự mang tính bao trùm, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã triển khai quyết liệt các giải pháp mạnh để giảm chi phí đầu vào, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, tiếp tục giảm 2% thuế VAT đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ cho đến hết năm 2026; giãn thời hạn nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất; duy trì các mức thuế đối với xăng dầu ở mức 0%; giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng từ các mức 7%, 8%, 10% xuống 0%; giảm 2% giá điện sau nhiều năm chủ yếu tăng; triển khai hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong năm 2026, 2027. Với các biện pháp miễn, giảm thuế nói trên, ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 256,7 nghìn tỷ đồng trong năm 2026.

Bên cạnh đó, Chính phủ điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, qua đó đã ổn định tỷ giá, góp phần ổn định giá trị đồng tiền, sức mua; giảm 1,5-2% lãi suất cho vay cho sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Điều hành chặt chẽ giá các mặt hàng Nhà nước quản lý, không tăng giá dịch vụ y tế trong năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội và đồng bào, cử tri quan tâm. (Ảnh: DUY LINH)

Quyết liệt chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm, cải cách một số lĩnh vực thiết yếu như xăng, dầu, điện, y tế, nông nghiệp để giảm chi phí đầu vào của nền kinh tế, tăng năng suất, đồng thời giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, bước đầu đã có kết quả.

"Nhờ triển khai chủ động, kịp thời, linh hoạt, đồng bộ các chính sách, CPI 10 tháng được kiểm soát ở mức 4,57%. Đây là một kết quả rất tích cực trong điều kiện lạm phát toàn cầu tăng; đặc biệt, so với đầu năm, giá xăng thế giới tăng 76-78%, giá dầu Diesel tăng khoảng 109% và giá nguyên vật liệu nhiều mặt hàng tăng mạnh, gây ra tình trạng bất ổn ở rất nhiều quốc gia", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực, lĩnh vực phát triển thông qua các giải pháp, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã hoàn thiện thể chế để khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát cơ sở và giải quyết vấn đề thực chất.

Lãnh đạo Chính phủ trực tiếp làm việc với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp để chỉ đạo các nhiệm vụ quan trọng trên các lĩnh vực; cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tháo gỡ triệt để khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy đầu tư công, huy động nguồn lực đầu tư tư nhân, tín dụng ngân hàng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành gắn với Khung kiến trúc số đồng bộ, thống nhất và tăng cường đầu tư cho công nghệ, sản phẩm chiến lược, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản trị, điều hành, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần từng bước nâng cao chất lượng điều hành của các cấp chính quyền, giảm chi phí và thời gian tuân thủ, nâng cao năng suất của nền kinh tế.

Ngoài ra, các biện pháp chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng, mở rộng thị trường đã góp phần thúc đẩy tiêu thụ nguyên vật liệu, tiêu thụ hàng hóa, tạo việc làm, nâng cao thu nhập người lao động.

Cũng theo Thủ tướng, cùng với kết quả tăng trưởng cao, Chính phủ đã tích cực triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Trong 10 tháng, Chính phủ đã chi khoảng 578 nghìn tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên cho y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội, đạt 72% dự toán năm 2026. Thu nhập người lao động tăng, từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng 8%, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%.

Mở rộng phạm vi áp dụng và quy định cụ thể phụ cấp đối với nhân viên y tế từ 30-80%. Mở rộng đối tượng hưởng và nâng phụ cấp đối với giáo viên; hiện một số địa phương đã thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và Chính phủ xác định mục tiêu phấn đấu triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2028-2029, sớm 1 năm so với kế hoạch.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cho biết Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những thách thức, khó khăn, tồn tại như ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội. Thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng cả năm 2026 đạt trên 10%, kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 4,5%, tạo nền tảng cho thực hiện kế hoạch năm 2027 và cả giai đoạn 2026-2030.

Ưu tiên trọng tâm phát triển 3 lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế

Về Kếhoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 vừa được Quốc hội thông qua, Thủ tướng cho biết, Kế hoạch đã đề ra 45 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu, trong đó phấn đấu tăng trưởng kinh tế 10%, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, và đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực. Trên cơ sở Kết luận 106-KL/TW, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ sẽ khẩn trương ban hành Nghị quyết về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2027, xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể gắn với thời hạn hoàn thành và cơ quan thực hiện.

Để đạt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội nêu trên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng nguồn lực cần huy động là rất lớn. Theo đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2027 cần huy động khoảng 36-38% GDP, tương đương 6-6,4 triệu tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 27-29%.

Các đại biểu dự phiên chất vấn chiều 12/11. (Ảnh: DUY LINH)

Về giải pháp, trong năm tới, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 9,1%; tiết kiệm ngay 5% chi đầu tư công và 10% chi thường xuyên; phát hành các loại hình trái phiếu; vay ODA.

Cùng với đó, huy động nguồn vốn tín dụng; tăng đầu tư từ các doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, vốn đầu tư FDI; phát triển thị trường vốn trung và dài hạn hiện đại, khuyến khích phát triển trái phiếu doanh nghiệp. Thu hút các quỹ đầu tư quốc tế, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định.

Để bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Chính phủ tập trung chỉ đạo xây dựng kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước; ưu tiên trọng tâm phát triển 3 lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế gắn với tạo đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cụ thể, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, các ngành, lĩnh vực mới như năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát thải thấp; liên kết sản xuất với chế biến sâu, tiêu thụ, xuất khẩu. Phát triển mạnh du lịch, logistics; kích cầu tiêu dùng; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; cắt giảm khâu trung gian và chi phí lưu thông. Thúc đẩy chuyển đổi số thực chất trong quản trị nhà nước, dịch vụ công, nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương, đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, liên kết Nhà nước - doanh nghiệp - viện/trường, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và thúc đẩy các ngành kinh tế mới.

Bên cạnh thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ xác định nhiệm vụ ưu tiên là tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Thủ tướng cho biết, Chính phủ tập trung chỉ đạo điều hành linh hoạt, chủ động, sát thực tiễn chính sách thuế, lãi suất, tỷ giá cùng các chính sách vĩ mô khác; bảo đảm nguồn cung xăng, dầu, điện; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực để tiết giảm chi phí trung gian; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu; công khai, minh bạch giá; xử lý nghiêm vi phạm; chủ động xây dựng các kịch bản điều hành; giao chỉ tiêu kiểm soát chỉ số CPI cho các địa phương.

Trên quan điểm lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển, Chính phủ xác định phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, để mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Theo đó, sẽ tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội về phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển hạ tầng nông thôn; triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất.