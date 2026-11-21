Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược

Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, dữ liệu và chuyển đổi số; đồng thời tập trung phát triển công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sáng 21/11, với 491/492 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Nghị quyết đánh giá, sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, với tinh thần đổi mới, đồng hành cùng Chính phủ, phát huy trách nhiệm giải trình, phiên chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan liên quan tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực được chất vấn.

Thực hiện chấm điểm, công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công

Đối với lĩnh vực tài chính, Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện. Việc phân bổ vốn phải bảo đảm kịp thời, sử dụng hiệu quả nguồn lực theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thành phân bổ chi tiết số vốn đầu tư công năm 2026 còn lại theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Quốc hội yêu cầu thực hiện chấm điểm, công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân, không đáp ứng tiến độ sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Cùng với đó, nâng cao chất lượng chuẩn bị và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, nhất là dự án trọng điểm, dự án có tác động lan tỏa và dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Quốc hội yêu cầu giảm tối đa thủ tục, thời gian chuẩn bị dự án sử dụng vốn ODA; xây dựng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2027 và kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 phù hợp tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân của từng chương trình, dự án.

Đối với đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Quốc hội yêu cầu nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện pháp luật; trước ngày 31/12/2027, xử lý dứt điểm tồn đọng, vướng mắc đối với các dự án BT chuyển tiếp theo cơ chế quy định tại Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền thành lập Quỹ Phát triển dự án PPP, kết hợp vốn ngân sách với vốn của các định chế tài chính quốc tế, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật.

Quản lý thuế theo mức độ rủi ro, xử lý nghiêm hành vi mua bán trái phép hóa đơn

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là tiếp tục hoàn thiện chính sách, phương pháp quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp nước ngoài. Quốc hội yêu cầu phối hợp các cơ quan liên quan, yêu cầu chủ quản nền tảng thương mại điện tử thực hiện xác thực điện tử danh tính người bán và người livestream bán hàng từ ngày 1/1/2027 theo Nghị định số 248/2026/NĐ-CP.

Quốc hội yêu cầu thực hiện quản lý thuế theo mức độ rủi ro, tập trung kiểm tra những đối tượng, lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao; xử lý nghiêm hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Cùng với đó, hướng dẫn, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện phương thức quản lý thuế mới, giảm chi phí tuân thủ.

Đối với công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, cần đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, bảo đảm hoàn thuế đúng thời hạn; tăng cường phân loại rủi ro, ứng dụng công nghệ và rút ngắn thời gian giải quyết. Chậm nhất quý I/2028, hoàn thành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, làm sạch mã số thuế…

Quốc hội cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, tăng cường kiểm soát nội bộ, phòng ngừa và xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển thị trường vốn

Về hỗ trợ doanh nghiệp và huy động nguồn lực phát triển, Quốc hội yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật liên quan đầu tư, sản xuất, kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, ổn định, bình đẳng, giảm chi phí tuân thủ.

Chính sách hỗ trợ cần phù hợp với quy mô, năng lực và nhu cầu của từng nhóm đối tượng, gắn hỗ trợ tài chính với nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển thị trường.

Quốc hội yêu cầu nâng cao hiệu quả huy động, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế; triển khai kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030. Đổi mới thu hút FDI theo hướng coi trọng chất lượng, hiệu quả, công nghệ và giá trị gia tăng trong nước; thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Đối với thị trường chứng khoán, cần nghiên cứu ban hành khung pháp lý và hướng dẫn thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) trong lĩnh vực chứng khoán. Mục tiêu đến năm 2030, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP và tăng trưởng thị trường chứng khoán phái sinh đạt 20-30% mỗi năm.

Tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược, tháo gỡ điểm nghẽn dữ liệu

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, Quốc hội yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồng bộ thể chế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành.

Đến hết năm 2027, hoàn thành xử lý các văn bản quy phạm pháp luật đã được xác định cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Quốc hội yêu cầu khẩn trương ban hành hướng dẫn về khoán chi, xác định sản phẩm đầu ra, cấp kinh phí qua các quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chấp nhận rủi ro và thử nghiệm có kiểm soát.

Trong năm 2027, hoàn thiện, vận hành hiệu quả Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia; rà soát, hoàn thiện khung pháp lý cho các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương. Tăng cường nguồn lực, ứng dụng công nghệ, AI trong xử lý đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, không để tồn đọng đơn.

Đối với chuyển đổi số, Quốc hội yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu; khắc phục tình trạng chậm triển khai nền tảng số dùng chung, đầu tư phân tán, trùng lặp hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu.

Một nhiệm vụ quan trọng được Quốc hội đặt ra là tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút, trọng dụng và phát huy đội ngũ nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học tham gia các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ chiến lược. Đồng thời, đẩy mạnh phổ cập kỹ năng AI trong toàn dân; hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận, ứng dụng AI an toàn, có trách nhiệm nhằm nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Nghị quyết giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức hữu quan, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện. Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện tại các kỳ họp sau.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát phối hợp Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường theo dõi, tổng hợp, báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện của các bộ, ngành. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện giám sát việc triển khai Nghị quyết.

Quốc hội yêu cầu: Trước ngày 31/12/2026, cơ quan chủ quản các nền tảng số dùng chung phải công bố rõ phạm vi nghiệp vụ, chức năng và tiến độ cung cấp để các bộ, ngành, địa phương xác định phần sử dụng chung, phần được chủ động đầu tư, phát triển và phần cần tích hợp, tránh trùng lặp. Trước ngày 29/1/2027, các bộ, ngành, địa phương hoàn thành Khung kiến trúc số.

Trong quý II/2027, hoàn thành rà soát, bổ sung dữ liệu nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa vào sử dụng công cụ cảnh báo nhiệm vụ trùng lặp. Trong năm 2027, hoàn thành kết nối, khai thác 100% (12/12) cơ sở dữ liệu trọng yếu và 104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Đến năm 2030, hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.