Sáng 27/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996-28/11/2026). Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện.

“Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Kính thưa đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương!

Thưa các thế hệ cán bộ ngành Chứng khoán Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư!

Thưa toàn thể quý vị đại biểu, khách quý!

Hôm nay, tôi rất vui mừng dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam - một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Chứng khoán, thành viên thị trường, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế cùng toàn thể quý vị đại biểu lời chào trân trọng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu!

Sự ra đời của ngành Chứng khoán Việt Nam cách đây 30 năm là một bước tiến quan trọng trong đổi mới tư duy kinh tế, thể hiện tầm nhìn của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, từng bước xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia.

Từ phiên giao dịch đầu tiên (năm 2000) chỉ có hai cổ phiếu niêm yết, vốn hóa khoảng 450 tỷ đồng, đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP; hơn 1.500 công ty đại chúng, trên 14 triệu tài khoản nhà đầu tư; giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng mỗi phiên trong 10 tháng đầu năm 2026. Từ năm 2005 đến nay, Chính phủ và doanh nghiệp đã huy động trên 8,2 triệu tỷ đồng qua thị trường.

Những kết quả ấn tượng đó không chỉ phản ánh sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán, mà còn là minh chứng sinh động thể hiện thị trường chứng khoán đã góp phần làm thay đổi phương thức huy động và phân bổ nguồn lực của nền kinh tế; thúc đẩy đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao chuẩn mực quản trị doanh nghiệp; mở rộng cơ hội đầu tư, tích lũy tài sản cho người dân và kết nối nền kinh tế Việt Nam với thị trường tài chính toàn cầu; khẳng định thành công của công cuộc đổi mới, sự trưởng thành của cộng đồng doanh nghiệp và niềm tin vững chắc vào triển vọng phát triển của đất nước.

Đặc biệt, việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn FTSE Russell vào tháng 9 năm 2026 là dấu mốc quan trọng, khẳng định những nỗ lực cải cách mạnh mẽ của Việt Nam đã củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế, mở ra cơ hội thu hút các dòng vốn có quy mô lớn và tầm nhìn dài hạn.

Những thành tựu đó là kết quả của đường lối đổi mới đúng đắn; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ; sự nỗ lực bền bỉ của ngành Tài chính, ngành Chứng khoán; sự đồng hành của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các định chế tài chính và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, tôi biểu dương và đánh giá cao những đóng góp mà ngành Chứng khoán Việt Nam đã đạt được trong suốt 30 năm qua.

Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu!

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm đổi mới mô hình phát triển, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Yêu cầu tăng trưởng cao, liên tục và bền vững đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn lực đầu tư cho hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, chúng ta phải khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của nền kinh tế, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn. Điều này đặt ra cho thị trường chứng khoán một sứ mệnh mới với yêu cầu và trách nhiệm lớn hơn.

Nếu 30 năm qua là chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển thị trường, thì chặng đường tới phải là chặng đường nâng tầm chất lượng, phát huy hiệu quả thực chất và khẳng định vị thế quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng ta không chỉ cần một thị trường có quy mô lớn, thanh khoản cao, mà quan trọng hơn là một thị trường có khả năng chuyển hóa nguồn lực tài chính thành năng lực sản xuất, năng suất lao động, sức cạnh tranh và sự thịnh vượng của quốc gia.

Phát triển thị trường chứng khoán phải thực chất, minh bạch, an toàn, hiệu quả và bền vững; không đánh đổi chất lượng và sự ổn định để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Thước đo thành công của thị trường chứng khoán không chỉ là điểm số, vốn hóa hay giá trị giao dịch, mà trước hết là khả năng huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, là sự lớn mạnh của doanh nghiệp và niềm tin bền vững của các nhà đầu tư.

Với tinh thần đó, tôi đề nghị ngành Tài chính, ngành Chứng khoán cùng các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các thành viên thị trường tập trung vàomột số định hướng lớn sau đây:

Thứ nhất, tạo đột phá về thể chế, lấy chất lượng môi trường đầu tư làm lợi thế cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng đồng bộ, hiện đại, minh bạch, ổn định, nhất quán và có khả năng dự báo cao, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Thể chế phải vừa bảo đảm kỷ cương, an toàn thị trường, vừa khơi thông nguồn lực, khuyến khích đổi mới sáng tạo và tạo dư địa cho phát triển. Triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam.

Tiếp tục cải cách để đáp ứng những chuẩn mực cao hơn của thị trường tài chính toàn cầu; chủ động tháo gỡ các rào cản tiếp cận thị trường, rà soát các quy định về sở hữu nước ngoài, hoàn thiện cơ chế giao dịch, thanh toán và công bố thông tin. Đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản lý theo hướng kiến tạo phát triển, quản lý dựa trên rủi ro, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; tạo môi trường đầu tư thuận lợi, công bằng và an toàn.

Thứ hai, thị trường chứng khoán phải trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế, từng bước khắc phục sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng, hướng tới hệ thống tài chính cân đối, lành mạnh và có khả năng chống chịu cao. Phát triển đồng bộ thị trường cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm tài chính phù hợp, trong đó chú trọng các sản phẩm tài chính mới, tài chính xanh và tài chính bền vững. Phấn đấu huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung và dài hạn giai đoạn 2026-2030; đến năm 2030, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP. Có giải pháp đột phá phát triển quỹ đầu tư, quỹ hưu trí và các định chế đầu tư chuyên nghiệp, hình thành nền tảng nhà đầu tư dài hạn vững chắc; hướng dòng vốn vào doanh nghiệp, lĩnh vực có năng suất, hiệu quả và tiềm năng tăng trưởng cao. Thị trường chứng khoán phải là nơi khơi thông nguồn lực cho phát triển, nơi doanh nghiệp tốt tiếp cận vốn dài hạn và nguồn vốn xã hội được chuyển hóa thành giá trị mới cho nền kinh tế. Đồng thời, nâng cao chất lượng thị trường, lấy minh bạch làm nền tảng, niềm tin của nhà đầu tư làm động lực, gắn với nâng cao chất lượng hàng hóa, doanh nghiệp niêm yết và chuẩn mực quản trị, điều hành. Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết; tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện tham gia thị trường. Bảo đảm công khai, minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng kế toán, kiểm toán; giữ vững kỷ cương, kỷ luật thị trường và kiên quyết xử lý các hành vi gian lận, thao túng, trục lợi, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Thứ ba, hiện đại hóa thị trường, nâng cao năng lực vận hành và sức cạnh tranh quốc tế, đồng thời chủ động hội nhập sâu rộng để đưa Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư quốc tế. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, thanh toán, bù trừ và giám sát thị trường theo chuẩn mực quốc tế; nâng cao năng lực quản trị rủi ro, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống. Chú trọng xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và năng lực hội nhập; hình thành văn hóa đầu tư chuyên nghiệp, có trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn. Nâng hạng thị trường là một thành tựu quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là phải luôn nâng cao chất lượng thực chất của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút, giữ chân các dòng vốn quốc tế dài hạn. Tăng cường đối thoại với các định chế tài chính, các quỹ đầu tư quốc tế; lắng nghe và giải quyết kịp thời những vướng mắc chính đáng của nhà đầu tư bằng những hành động cụ thể và kết quả thực chất.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu!

Chính phủ Việt Nam nhất quán trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm tính công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Mong muốn thu hút không chỉ nguồn vốn, mà cả tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và những đối tác có tầm nhìn dài hạn, cùng đồng hành với sự phát triển của Việt Nam. Chính phủ sẽ tiếp tục tạo dựng môi trường thuận lợi để các nguồn lực được phát huy hiệu quả, các cơ hội được chuyển hóa thành giá trị và những thành quả phát triển được chia sẻ hài hòa, bền vững.

Tôi đề nghị Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các bộ, ngành liên quan cụ thể hóa những định hướng nêu trên bằng các chương trình hành động thiết thực, với trách nhiệm rõ ràng, lộ trình cụ thể và kết quả có thể đo lường được. Mỗi bước cải cách phải tạo ra chuyển biến thực chất cho thị trường, mỗi chính sách phải góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và mỗi bước phát triển của thị trường chứng khoán phải đóng góp thiết thực vào sự phát triển của nền kinh tế.

Nhân dịp buổi lễ kỷ niệm, tôi xin cung cấp thêm thông tin tới quý vị đại biểu, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế: Liên quan đến đàm phán thuế với Hoa Kỳ, Việt Nam vừa qua đã đưa ra cam kết hết sức mạnh mẽ và đã cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ. Hiện nay hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết và mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Hoa Kỳ vừa công bố. Việc ký kết, thực thi Hiệp định dự kiến sẽ tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của cả hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ và các nhà đầu tư quốc tế.

Thưa các đồng chí, thưa toàn thể quý vị đại biểu!

Ba mươi năm là một dấu mốc quan trọng, đồng thời là điểm khởi đầu của một hành trình mới với tầm nhìn xa hơn, khát vọng lớn hơn và trách nhiệm cao hơn. Tôi tin tưởng rằng, phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, ngành Chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên những thành tựu mới; xây dựng một thị trường chứng khoán thực chất, minh bạch, hiện đại, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế; trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn vững chắc của nền kinh tế, nơi hội tụ niềm tin của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Chúc ngành Chứng khoán Việt Nam bước vào chặng đường phát triển mới với khí thế mới, tầm vóc mới và những thành tựu to lớn hơn nữa!

Chúc các đồng chí, quý vị đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!”

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(*) Tiêu đề do Báo Nhân Dân đặt