Để đạt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các giải pháp đồng bộ để huy động đủ nguồn lực rất lớn; tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng từ sớm, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho từng lĩnh vực, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước...

Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khi phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI được tổ chức sáng 23/11. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Công thương; Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031…

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng báo cáo với cử tri tóm tắt nội dung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo, phản ánh đến cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH GIANG)

Theo đó, sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm với cường độ cao, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đạt nhiều kết quả nổi bật, vượt mức đề ra so với chương trình thông qua từ đầu kỳ họp. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác.

Các cử tri thành phố Hải Phòng tham dự hội nghị. (Ảnh: THANH GIANG)

Các đại biểu Quốc hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kiến nghị và đề xuất các giải pháp thiết thực đối với những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước, nhất là trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng, hoàn thiện thể chế và những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Đồng thời, có nhiều ý kiến góp ý cụ thể bằng văn bản đối với các nội dung quan trọng, cấp bách, góp phần hoàn thiện các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Đại diện cử tri kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH GIANG)

Tại kỳ họp, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân thành phố, chủ động nghiên cứu và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào nội dung kỳ họp. Đã có 186 lượt đại biểu phát biểu thảo luận tại tổ, hội trường, tranh luận và giải trình; gửi 13 văn bản đến Tổng Thư ký Quốc hội với 46 ý kiến cụ thể về các dự án luật, dự thảo nghị quyết và các nội dung thảo luận tại kỳ họp.

Nhìn chung, các ý kiến của các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng luôn bám sát thực tiễn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và thành phố, nêu rõ những vướng mắc, bất cập về chính sách, pháp luật, chuyển tải kịp thời, mạnh mẽ tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để xem xét, giải quyết.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: THANH GIANG)

Tại hội nghị, các cử tri thành phố Hải Phòng đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung một số vấn đề trọng tâm: tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế; phát triển nông nghiệp chất lượng cao, giúp nông dân nâng cao thu nhập; huy động và khai thác hiệu quả nguồn vốn trong nhân dân; tạo đột phá trong nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thế hệ trẻ và người lao động Việt Nam; phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phù hợp đời sống gia đình; nhà ở cho người lao động cần gắn với trường học, chăm sóc trẻ và dịch vụ thiết yếu; thành phố tiếp tục giữ tinh thần gần dân, sát doanh nghiệp; những vấn đề đã tiếp nhận cần có thời hạn xử lý, phản hồi rõ ràng và theo dõi đến kết quả; đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án tuyến đường kết nối đông-tây, nối Quốc lộ 10 với đường Vành đai 1 thành phố Hải Dương trước đây; tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng; có chính sách an sinh tốt đến cơ hội việc làm bền vững cho thanh niên; kết nối chuyên gia, nhà khoa học người Việt ở nước ngoài với những nhiệm vụ cụ thể; quan tâm đầu ra, chế biến và bảo quản để nông sản làm ra có giá trị hơn…

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, sâu sát, có giá trị thực tiễn cao, rất cụ thể của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri năm 2026. Đây là những nội dung rất ý nghĩa đối với công tác lập pháp, giám sát của Quốc hội và yêu cầu phát triển của thành phố Hải Phòng cũng như cả nước.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THANH GIANG)

Thông báo tóm tắt một số nét nổi bật của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự giám sát của Quốc hội, Chính phủ đã khẩn trương, nghiêm túc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực thi các nhiệm vụ, giải pháp, với một số kết quả nổi bật. Thủ tướng đánh giá khái quát, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng với sự đồng hành, giám sát của Quốc hội và sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã quán triệt và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Đảng, chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động và kết quả cụ thể.

Qua đó, tình hình kinh tế-xã hội năm 2026 đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện; đồng thời từng bước hình thành và củng cố những nền tảng vững chắc cho tăng trưởng, phát triển trong cả nhiệm kỳ, nổi bật là: Thể chế và quản trị quốc gia theo hướng kiến tạo phát triển; các động lực tăng trưởng ngày càng được tăng cường, các nguồn lực được khơi thông; phân bổ, sử dụng nguồn lực gắn với hiệu quả kinh tế-xã hội; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao có bước phát triển tích cực; văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm, ưu tiên nguồn lực phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được củng cố, tăng cường, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế đất nước.

Thủ tướng cho biết, năm 2027 là năm bản lề tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực mang tính quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Để đạt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các giải pháp đồng bộ để huy động đủ nguồn lực rất lớn. Tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng từ sớm, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho từng lĩnh vực, từng bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, điều chỉnh từng tháng phù hợp tình hình, diễn biến. Trong đó, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, các ngành, lĩnh vực mới như năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao; liên kết sản xuất với chế biến sâu, tiêu thụ, xuất khẩu. Phát triển mạnh du lịch, logistics; kích cầu tiêu dùng; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và thúc đẩy các ngành kinh tế mới, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Điều hành linh hoạt, chủ động, sát thực tiễn, đồng bộ hơn nữa giữa các chính sách kinh tế vĩ mô. Bảo đảm nguồn cung xăng, dầu, điện; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực để tiết giảm chi phí trung gian; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Nêu rõ phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tập trung triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội về phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế. Đồng thời, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm hiệu lực thi hành đồng bộ để luật có hiệu lực đi vào cuộc sống. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, xác định rõ những việc cần làm, những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đặc biệt quan tâm và sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định phân cấp, phân quyền và bố trí, phân bổ nguồn lực để địa phương, cấp cơ sở có điều kiện, năng lực thực hiện nhiệm vụ được phân cấp; xử lý triệt để những vướng mắc trong vận hành hệ thống kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành, địa phương.

Thủ tướng ghi nhận trong thời gian qua, thành phố Hải Phòng đã phát huy tốt vai trò, vị thế, đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng cho kết quả chung của cả nước. Nhiều chỉ tiêu cao hơn mức bình quân cả nước như tăng trưởng kinh tế quý III và 9 tháng (đạt 13,09% và 12,08%); sản xuất công nghiệp 10 tháng (đạt 15,12%); bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tháng 10 và 10 tháng (18,33% và 16,17%); giải ngân đầu tư công đến 31/10 (đạt 91,5%)…

Lưu ý một số nội dung trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng có giải pháp thúc đẩy hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra đối với chỉ tiêu về GRDP quý IV, xuất khẩu, thu ngân sách, đầu tư công, chỉ số IIP, phát triển doanh nghiệp… Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các lĩnh vực, doanh nghiệp, dự án có đóng góp lớn...

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tập trung phát triển hạ tầng liên vùng, tạo kết nối thuận tiện hệ thống cảng biển, sân bay; nâng cao năng lực logistics. Nâng giá trị tạo ra trong nước từ công nghiệp và FDI; phát triển nhà cung ứng nội địa trong ngành điện tử, cơ khí chính xác, dịch vụ kỹ thuật cảng. Có giải pháp thúc đẩy khu vực tư nhân; hỗ trợ thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh. Quan tâm, dành nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê.

Với 10 kiến nghị của cử tri tại hội nghị, Thủ tướng cho biết Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng nghiêm túc tổng hợp, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền. Cá nhân Thủ tướng Chính phủ tiếp thu với tinh thần trách nhiệm cao nhất; chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm rõ tiến độ, rõ kết quả và báo cáo cử tri thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội…