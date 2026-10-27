Thúc đẩy phát triển năng lượng sạch

Quy hoạch điện VIII điều chỉnh mở ra dư địa lớn để Quảng Ninh phát triển đa dạng các nguồn năng lượng sạch như: Điện gió trên bờ, gần bờ, ngoài khơi; điện mặt trời, điện rác, thủy điện... Hiện, thành phố đang chủ động triển khai các dự án nguồn điện theo quy hoạch và đồng hành, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững.

Các đại biểu nhấn nút khởi công Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1. (Ảnh: Hoàng Nga).

Theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, giai đoạn 2025-2035, Quảng Ninh được quy hoạch 29 dự án nguồn điện với tổng công suất 11.804MW. Trong đó, giai đoạn 2025-2030 có 21 dự án, tổng công suất 4.920MW; giai đoạn 2031-2035 có 8 dự án, tổng công suất 6.884MW.

Đến nay, thành phố đã lựa chọn được nhà đầu tư cho 6/21 dự án thuộc giai đoạn 2025-2030, với tổng công suất 2.175MW, chiếm 61,8% tổng công suất nguồn điện được quy hoạch trong giai đoạn. Bao gồm: Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh công suất 1.500MW tại phường Cửa Ông; Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 công suất 200MW tại phường Hoành Bồ và xã Thống Nhất; Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 công suất 50MW tại đặc khu Cô Tô; Nhà máy điện mặt trời Đầm Hà công suất 100MW tại xã Đầm Hà và xã Quảng Tân; Nhà máy điện rác công suất 25MW tại xã Thống Nhất và Nhiệt điện đồng phát Hải Hà 1 công suất 300MW tại Khu công nghiệp Hải Hà.

Đối với điện gió trên bờ, gần bờ, các dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 2, Quảng Ninh 3, Quảng Ninh 5, nhà máy điện gió tại khu vực Bình Liêu, Tiên Yên và tại Móng Cái đã được cập nhật trong các đồ án quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch khu kinh tế có liên quan. Đồng thời, các dự án cũng được cập nhật trong Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1123/QĐ-TTg ngày 23/6/2026.

Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch phát triển điện lực với quy hoạch không gian đô thị, nông thôn và các khu kinh tế. Ngày 9/7/2026, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND, phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án điện gió, tạo cơ sở triển khai những bước tiếp theo theo quy định.

Cùng với điện gió, các dự án điện mặt trời trên hồ như: Đầm Hà Động, Khe Chè, Quất Đông và Yên Lập cũng đang được quan tâm thúc đẩy. Đối với thủy điện, dự án Nhà máy thủy điện Bình Liêu đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực II đang lập, thẩm định hồ sơ mời thầu để thực hiện các bước lựa chọn nhà đầu tư. Dự án Nhà máy thủy điện Tiên Yên 2 đã được tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và đang trong quá trình thẩm định.

Phối cảnh Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1.

Ở lĩnh vực điện rác, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long đã nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Khu xử lý chất thải rắn Khe Giang tại phường Uông Bí, bổ sung mục tiêu đốt rác phát điện với công suất 5MW. Sở Tài chính đang thực hiện các thủ tục thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Với điện gió ngoài khơi, giai đoạn 2025-2030, thành phố được quy hoạch dự án Bắc Bộ 3.1, công suất 500MW. Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam đã nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và được Bộ Tài chính tiếp nhận, hiện đang được cơ quan này tổ chức thẩm định theo quy định.

Thực tế triển khai cho thấy một số dự án còn gặp vướng mắc trong điều chỉnh phương án đấu nối; ranh giới khu vực biển đề xuất thực hiện dự án có vị trí nằm trong phạm vi vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải... Những vấn đề này cần được rà soát kỹ lưỡng, vừa bảo đảm yêu cầu phát triển nguồn điện, vừa phù hợp với quy hoạch hạ tầng và các quy định hiện hành.

Trước yêu cầu đó, chiều 12/10, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư đối với các dự án điện gió trên bờ, gần bờ và điện mặt trời trên hồ. Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất phương án thực hiện; tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tổ chức thẩm định và giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đúng quy định. Sở Công Thương, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, điều chỉnh ranh giới dự án phù hợp với kết cấu hạ tầng hàng hải hiện hữu. Các sở, ngành, địa phương cần nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, bảo đảm quá trình giải quyết thủ tục công tâm, khách quan, chính xác, hài hòa lợi ích của nhà đầu tư với yêu cầu về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường để sớm đi vào triển khai các dự án.