Khảo sát nhu cầu, khả năng lắp đặt điện mặt trời mái nhà của các hộ gia đình

Nhằm có cơ sở để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, trình HĐND thành phố xem xét tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, Sở Công Thương đã triển khai khảo sát, đánh giá nhu cầu, khả năng lắp đặt của các hộ gia đình, đối tượng trực tiếp thụ hưởng chính sách.

Dự kiến, các hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ sẽ được hỗ trợ tối đa 6.000.000 đồng/hộ gia đình.

Triển khai chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu và tham mưu, đề xuất trình HĐND thành phố ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Sở Công Thương đã hoàn thành việc xây dựng Dự thảo Nghị quyết, trong đó có quy định đối tượng áp dụng là các hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ.

Để đánh giá sát nhu cầu thực tế và khả năng tiếp cận chính sách của người dân, Sở Công Thương đã đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp tổ chức khảo sát thông qua thôn, khu, tổ dân và các nhóm Zalo cộng đồng. Nội dung khảo sát tập trung vào các hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ; mỗi hộ thực hiện một phiếu khảo sát, trường hợp người dân không có điều kiện tự kê khai sẽ được cán bộ thôn, khu, tổ dân hỗ trợ.

Song song với đó, các địa phương cũng đã thực hiện thống kê tổng số hộ gia đình và tổng số nhà ở riêng lẻ trên địa bàn, làm cơ sở xác định quy mô đối tượng có thể thụ hưởng chính sách.

Việc khảo sát và thống kê đã được các địa phương hoàn thành xong trước 16h ngày 26/11/2026.

Kết quả khảo sát và thống kê giúp cung cấp dữ liệu thực tiễn để Sở Công Thương tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, bảo đảm chính sách hỗ trợ được xây dựng phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân và khả năng triển khai trên địa bàn, trước khi trình HĐND thành phố xem xét tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.