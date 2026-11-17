Tổ chức không gian phát triển vùng

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa giới hành chính của các địa phương có nhiều thay đổi. Để phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng khu vực, thúc đẩy liên kết, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới của các địa phương sau sắp xếp, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Nghị quyết đặt ra quan điểm phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, tổ chức lại không gian phát triển, phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh mới. Tổ chức lại không gian phát triển quốc gia thống nhất trên cơ sở xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, lợi thế, bản sắc và sứ mệnh phát triển của từng vùng trong tổng thể phát triển đất nước theo hướng bền vững.

Mục tiêu là tái cấu trúc, quản lý và khai thác hiệu quả không gian phát triển vùng đồng bộ với không gian phát triển quốc gia trên cơ sở phát huy tối đa ưu điểm nổi trội, lợi thế cạnh tranh, bản sắc văn hoá của từng vùng và từng địa phương; phát huy vai trò đi đầu, dẫn dắt, lan toả của các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng; bảo đảm yêu cầu về tự chủ chiến lược, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh nguồn nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; duy trì môi trường hoà bình, ổn định.

Thành phố Quảng Ninh đã và đang quyết tâm cao thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Nghị quyết cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, như: Phát triển các vùng chưa đạt mục tiêu đề ra; chưa khơi thông, phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội; quy hoạch còn chồng lấn, thiếu đồng bộ, thiếu liên kết; kết cấu hạ tầng vẫn là một điểm nghẽn; hành lang kinh tế, cụm liên kết ngành còn chậm phát triển; một số đô thị lớn, cực tăng trưởng chưa phát huy được vai trò hạt nhân, lan toả; liên kết vùng còn yếu và chưa hiệu quả…

Từ đó, Nghị quyết đưa ra 10 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Trong đó, có tổ chức không gian phát triển vùng và thực hiện tốt quy hoạch vùng; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển vùng; đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành và phát triển các động lực kinh tế mới của vùng; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, đồng bộ, liên vùng; phát triển hệ thống đô thị hiện đại và các cực tăng trưởng của vùng…

Triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thành ủy Quảng Ninh đã ban hành Chương trình hành động số 25-CTr/TU, trong đó xác định mục tiêu tổng quát là tái cấu trúc, quản lý, khai thác hiệu quả không gian phát triển thành phố, bảo đảm đồng bộ với không gian phát triển vùng và quốc gia trên cơ sở phát huy lợi thế cạnh tranh và bản sắc văn hóa địa phương. Phát huy vai trò của thành phố Quảng Ninh là một cực tăng trưởng quan trọng, một mắt xích chiến lược trong các hành lang kinh tế và vùng động lực phía Bắc. Gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm tự chủ chiến lược, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 là xây dựng thành phố Quảng Ninh trở thành trung tâm phát triển năng động, hiện đại, có sức cạnh tranh cao và tiên phong hàng đầu trong các ngành kinh tế mới với mô hình quản trị hiện đại; là trung tâm du lịch quốc tế, kinh tế biển mạnh, công nghiệp xanh, kinh tế đô thị gắn với di sản thiên nhiên, văn hóa thế giới của vùng và quốc gia. Không gian đô thị, biển, đảo, biên giới, công nghiệp, dịch vụ và di sản được tổ chức hài hòa, liên kết đồng bộ, hiệu quả; là cửa ngõ kết nối quốc tế của cả nước, của khu vực ASEAN với Trung Quốc.

Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Quảng Ninh phát triển và vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, xanh, an toàn, có khả năng chống chịu cao, kết nối thông suốt; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của tăng trưởng, phát triển; phát huy giá trị văn hóa, di sản gắn với phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo; liên kết chặt chẽ với các địa phương trong vùng…

Với những giải pháp tổ chức lại không gian phát triển của thành phố đồng bộ với không gian phát triển vùng và quốc gia; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển vùng, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành, phát triển các động lực kinh tế mới của thành phố; phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, tạo nền tảng tăng cường liên kết; phát triển hệ thống đô thị hiện đại, đồng bộ, phát huy vai trò của các cực tăng trưởng…, thành phố Quảng Ninh đã và đang quyết tâm cao thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra trong giai đoạn tới.