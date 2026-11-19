Tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri các xã Tiên Yên, Đông Ngũ, Điền Xá, Hải Lạng

Ngày 19/11, tại xã Tiên Yên, Tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố Quảng Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Tiên Yên, Đông Ngũ, Điền Xá, Hải Lạng, trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Dự hội nghị tiếp xúc có lãnh đạo các xã và hơn 200 cử tri đại diện cho nhân dân 4 xã.

Quang cảnh Tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri xã Tiên Yên, Đông Ngũ, Điền Xá, Hải Lạng.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe đại diện Tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9/12/2026.

Cử tri cũng đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027. Đồng thời, thông tin kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước và tình hình triển khai các nghị quyết của HĐND thành phố.

Cử tri các địa phương vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu thành phố Quảng Ninh đã đạt được trong năm 2026, cử tri 4 địa phương đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị gửi tới Kỳ họp thường lệ cuối năm, trong đó tập trung vào các nội dung như: Xem xét phương án, chế độ GPMB dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B; hướng dẫn thanh, quyết toán các khoản kinh phí hỗ trợ thôn, khu phố; chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, đoàn thể thôn, khu phố sau sáp nhập; quan tâm đầu tư, chỉnh trang cơ sở, khu vui chơi thôn, khu phố; chế độ chính sách đối với học sinh bán trú; chế độ bảo hiểm đối với lực lượng an ninh cơ sở (đối tượng bán chuyên trách); chế độ đối với cán bộ nghỉ theo Nghị định 178, hiện tham gia công việc tại thôn, khu phố.

Đại diện Tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố ghi nhận những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri gửi tới Kỳ họp. Thành viên Tổ đại biểu đã trả lời, làm rõ một số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền.

Đồng thời thông tin, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; định hướng đầu tư kết cấu hạ tầng; dự án, quy hoạch, phát triển; thông tin đối ngoại của thành phố trong thời gian tới.

Tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri 4 địa phương để chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.