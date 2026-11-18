Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại Cô Tô

Sáng 18/11, Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố Quảng Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026- 2031, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại đặc khu Cô Tô theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự có đồng chí Hoàng Bá Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạ Long, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố số 4.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố đã thông tin tới cử tri dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa I; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027. Đồng thời, thông tin kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XV và tình hình triển khai các nghị quyết của HĐND thành phố.

Cử tri đặc khu Cô Tô tập trung kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển địa phương. Trong đó, đáng chú ý là những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá đất và quy hoạch đất ở khu vực 10 hộ dân tại thôn Hồng Vàn; đề xuất đẩy nhanh tiến độ hồ C22, mở rộng hồ Trường Xuân, đầu tư cầu Cô Tô - Thanh Lân, hoàn thiện âu cảng tránh trú bão và nâng cấp hạ tầng giao thông tại đảo Trần, tuyến đường lên Trạm Hải đăng Cô Tô.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị quan tâm đào tạo nghề, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, thu hút nhân lực chất lượng cao, công khai quy hoạch vùng nuôi biển công nghệ cao, phát triển du lịch trải nghiệm; đồng thời nghiên cứu giá vé tàu cao tốc phù hợp và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trên địa bàn.

Cử tri Cô Tô gửi ý kiến đến đại biểu.

Lãnh đạo đặc khu Cô Tô đã tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung vào những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương. Trong đó, đặc khu đang tập trung hoàn thiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, rà soát các vướng mắc về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các công trình bảo đảm an ninh nguồn nước, đồng thời đề xuất đầu tư các dự án hạ tầng giao thông kết nối, nâng cấp hạ tầng tại các đảo.

Đối với phát triển kinh tế, địa phương sẽ quan tâm các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, thu hút nguồn nhân lực, công khai quy hoạch vùng nuôi biển công nghệ cao, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư. Các kiến nghị về giá vé tàu cao tốc, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và nâng cấp tuyến đường lên Trạm Hải đăng Cô Tô cũng được tiếp thu, giao các bộ phận chuyên môn rà soát, tham mưu phương án giải quyết theo thẩm quyền.

Tổ đại biểu số 4 tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền để báo cáo HĐND thành phố và chuyển các sở, ngành chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.