Đoàn ĐBQH thành phố tiếp xúc cử tri các xã, phường, đặc khu

Ngày 28/11, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh, cùng các đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Đoàn ĐBQH thành phố tiếp xúc cử tri các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội đã thông tin tới các cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp.

Sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng. Quốc hội thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, nhiều luật, bộ luật quan trọng được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện, tạo cơ sở pháp lý cho giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra và thúc đẩy phát triển đất nước; cho ý kiến đối với 5 dự án luật để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, trình xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ ba.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, phát biểu tại hội nghị.

Quốc hội đã xem xét, thảo luận các báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Đồng thời, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác nhân sự và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Quốc hội cũng tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung vào hai lĩnh vực: tài chính và khoa học, công nghệ, qua đó làm rõ trách nhiệm, đề xuất giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Về hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố tại kỳ họp, các đại biểu trong Đoàn tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đã phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề từ thực tiễn đời sống vào quá trình hoạch định chính sách, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phục vụ nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố trao đổi tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri các xã, phường, đặc khu đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội và vai trò, trách nhiệm của Đoàn ĐBQH thành phố, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được quan tâm, giải quyết. Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri các xã, phường, đặc khu đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất. Trọng tâm là đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; rà soát, điều chỉnh quy định về phân cấp, phân quyền, bảo đảm đồng bộ giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và nguồn lực cho cấp xã; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Cử tri cũng kiến nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục về thuế, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết công việc. Một số ý kiến đề nghị hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân, nâng mức giảm trừ gia cảnh; nghiên cứu chính sách hỗ trợ trẻ tự kỷ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn; có giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị sớm hoàn thiện các quy định về an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm không bảo đảm chất lượng; siết chặt quản lý hoạt động thương mại điện tử, quảng cáo và mua bán hàng hóa trên không gian mạng; quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông, xử lý những bất cập trong quy hoạch, di dời công trình điện lực khi triển khai các dự án chỉnh trang đô thị; sớm có phương án xử lý dự án đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân đã đình hoãn kéo dài, bảo đảm hiệu quả đầu tư và quyền lợi chính đáng của người dân…

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, cho biết: Bộ đang tập trung rà soát, triển khai các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế và các lĩnh vực thuộc thẩm quyền, mục tiêu là phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ trưởng cho biết, mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, năm 2026, Việt Nam vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là kết quả thu ngân sách, kiểm soát lạm phát và giữ ổn định các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong những kết quả chung đó, thành phố Quảng Ninh có đóng góp rất quan trọng.

Đồng chí cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của cử tri đối với các vấn đề lớn của đất nước cũng như những vấn đề cụ thể từ thực tiễn địa phương. Đồng thời khẳng định Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp, chuyển các kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Cử tri phường Móng Cái 1 phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, nhấn mạnh: Năm 2026, Quảng Ninh đạt những kết quả toàn diện trên tất cả lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế dự kiến vượt mục tiêu đề ra. Đặc biệt, Quảng Ninh đã hoàn thành các mục tiêu trở thành thành phố, sớm hơn 4 năm so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Đây là những kết quả rất đáng tự hào, là thành quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu, cống hiến bền bỉ qua nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Cử tri phường Móng Cái 3 nêu kiến nghị, đề xuất tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong chặng đường phát triển tiếp theo. Năm 2027, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 14%. Đây là mục tiêu rất cao, tạo áp lực lớn nhưng cũng thể hiện quyết tâm, khát vọng tự vượt lên chính mình của thành phố. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của từng cấp, từng ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận, chung sức của cử tri, nhân dân toàn thành phố.

Đông đảo cử tri tới dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Đồng chí nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần xây dựng Quảng Ninh “kỷ luật, đồng tâm, hào sảng, trí tuệ, nhân văn, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển”.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan chức năng nghiêm túc tiếp thu, phân loại, xác định rõ trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết. Những nội dung thuộc thẩm quyền thành phố phải chủ động xem xét, giải quyết kịp thời, không để kéo dài. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần tổng hợp, kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét, tháo gỡ. Cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; chủ động rà soát, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.