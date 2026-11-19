Đại biểu HĐND thành phố Quảng Ninh tiếp xúc cử tri các xã Kỳ Thượng, Lương Minh, Ba Chẽ

Ngày 19/11, tại xã Kỳ Thượng, Tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố Quảng Ninh do ông Lục Thành Chung, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố, làm Tổ trưởng, đã tiếp xúc cử tri các xã Kỳ Thượng, Lương Minh và Ba Chẽ trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, cử tri được thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại những kỳ họp trước và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 9/12/2026.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri các địa phương bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển của thành phố, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở.

Đại diện cử tri 3 xã trình bày một số nội dung kiến nghị, gửi tới Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND thành phố.

Trong đó, đề nghị quan tâm hỗ trợ trang thiết bị công nghệ thông tin cho các thôn phục vụ hoạt động của chi bộ, trưởng thôn và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo; hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và có chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ, viên chức, giáo viên công tác tại địa bàn miền núi.

Cử tri cũng đề nghị thành phố quan tâm đầu tư, mở rộng tuyến đường tỉnh 342, đoạn từ thôn Đồng Trà, xã Thống Nhất đến khu vực trụ sở UBND xã Kỳ Thượng (cũ), với chiều dài khoảng 25,2km, bảo đảm tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, góp phần tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và phát triển du lịch. Đồng thời, kiến nghị sớm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Ban Chỉ huy Quân sự, Trạm Y tế và nhà ở công vụ xã Kỳ Thượng, đáp ứng yêu cầu hoạt động của hệ thống chính trị và phục vụ nhân dân trong tình hình mới.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.