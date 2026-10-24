Tôi lớn lên cùng làn điệu Soọng Cô

Từ những câu hát ru của bà thuở nhỏ, Soọng Cô đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của Trần Trung Thành, chàng trai trẻ người Sán Dìu đang theo học thanh nhạc. Nhưng khi bắt đầu học hát từ bà, Thành mới nhận ra rằng những giai điệu thânthuộc ấy không dễ thể hiện như mình từng nghĩ.

Qua những buổi bà dạy cháu hát, những câu chuyện về lời ca giao duyên và ký ức gia đình, Thành dần hiểu hơn giá trị của làn điệu đã gắn bó với nhiều thế hệ.

Trong tập Gen Z 14 này, mời bạn lắng nghe câu chuyện ấm áp về tình bà cháu, tình yêu âm nhạc truyền thống và hành trình một người trẻ tìm về những thanh âm của cội nguồn.