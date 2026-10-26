Xúc tiến quảng bá, nâng tầm thương hiệu du lịch

Trước yêu cầu nâng cao sức cạnh tranh giữa các điểm đến, Quảng Ninh đang đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

Doanh nghiệp lữ hành và du lịch Quảng Ninh kết nối với đoàn famtrip từ Pakistan.

Thời gian qua, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Ninh đang từng bước chuyển từ giới thiệu tiềm năng sang chủ động tìm kiếm thị trường, kết nối đối tác và đưa sản phẩm đến gần hơn với du khách. Thay vì triển khai hoạt động dàn trải, địa phương chú trọng những thị trường có khả năng chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và tiềm năng tăng trưởng như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, châu Âu, Ấn Độ và Đông Nam Á.

Cùng với việc tham gia các hội chợ, diễn đàn, sự kiện du lịch quốc tế, Quảng Ninh chủ động đưa doanh nghiệp đến gần đối tác thông qua các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch ở nước ngoài. Trong chuyến công tác của thành phố Quảng Ninh tại Liên bang Nga đầu tháng 7/2026, bên cạnh quảng bá tiềm năng, thế mạnh của điểm đến, chương trình tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác khai thác thị trường khách Nga.

Ngành Du lịch cũng chủ động liên kết với các đối tác, xây dựng tour tuyến, kết nối dịch vụ và tạo nguồn khách ổn định.

Các doanh nghiệp kết nối, trao đổi thông tin trong khuôn khổ hội nghị lữ hành toàn quốc và hội nghị xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2026, tháng 9/2026.

Từ định hướng này, các chương trình khảo sát, tổ chức đoàn famtrip đã được triển khai liên tục. Trong tháng 9/2026, Quảng Ninh đón đoàn famtrip Pakistan do Đại sứ Pakistan tại Việt Nam làm Trưởng đoàn, với sự tham gia của hơn 20 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, lữ hành, hàng không và truyền thông. Đoàn trải nghiệm dịch vụ lưu trú, ẩm thực, hội nghị tại FLC Grand Hotel Hạ Long, khảo sát sân golf FLC Hạ Long và các sản phẩm du thuyền nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long.

Cũng trong tháng 9, chương trình khảo sát sản phẩm dành cho hơn 100 doanh nghiệp lữ hành lớn trên toàn quốc đã đưa các đối tác trải nghiệm show diễn thực cảnh “Đi tìm dấu ngọc” tại hang Ngọc Rồng, thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long và Bảo tàng Quảng Ninh. Tiếp nối hoạt động này, chương trình giới thiệu du lịch và kết nối doanh nghiệp theo hình thức B2B thu hút khoảng 200 đại biểu tham gia.

Thông qua những hoạt động trực tiếp, doanh nghiệp không chỉ biết Quảng Ninh có gì, mà còn có cơ hội đánh giá sản phẩm, trao đổi với đơn vị cung ứng và tính toán khả năng đưa sản phẩm vào chương trình tour. Đây chính là khâu quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa xúc tiến và kinh doanh du lịch, đồng thời mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh sẽ tổ chức chuỗi sự kiện liên hoan ẩm thực trong quý IV/2026. Trong ảnh: Cách chế biến chả mực Hạ Long được giới thiệu rộng rãi đến người dân và du khách tại Liên hoan Ẩm thực 2025.

Cùng với mở rộng thị trường, Quảng Ninh đang đổi mới cách kể câu chuyện về điểm đến. Nếu cảnh quan vịnh Hạ Long từng là hình ảnh nổi bật trong hầu hết các hoạt động quảng bá, thì nay nội dung truyền thông được mở rộng theo hướng khai thác chiều sâu văn hóa, lịch sử, con người và sự đa dạng của trải nghiệm.

Những giá trị của Vùng mỏ, không gian văn hóa tâm linh Yên Tử, bản sắc biển đảo hay đời sống cộng đồng vùng cao Bình Liêu đang trở thành những chất liệu quan trọng để tạo nên hình ảnh du lịch Quảng Ninh khác biệt. Đây cũng là cơ sở để địa phương phát triển các sản phẩm gắn với văn hóa, nghệ thuật, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng cao cấp, thể thao và kinh tế ban đêm.

Theo bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xúc tiến du lịch chỉ thực sự hiệu quả khi điểm đến luôn có sản phẩm mới để giới thiệu. Vì vậy, cùng với quảng bá các giá trị sẵn có, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, từ nghỉ dưỡng hạng sang, du thuyền lưu trú, khám phá vịnh Bái Tử Long đến du lịch cộng đồng, nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa.

Trong quá trình đổi mới xúc tiến, chuyển đổi số đang mở ra phương thức tiếp cận thị trường nhanh hơn, rộng hơn và có khả năng cá thể hóa theo nhu cầu du khách. Website, mạng xã hội, bản đồ thông minh, mã QR, thanh toán không tiền mặt và các chiến dịch truyền thông đa nền tảng giúp hình ảnh điểm đến tiếp cận khách hàng ngay từ giai đoạn tìm hiểu, lựa chọn hành trình đến khi trải nghiệm dịch vụ.

Trong những tháng cuối năm 2026, các chương trình kích cầu mùa Thu - Đông, liên hoan ẩm thực, sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam - Quảng Tây, triển lãm đặc sản vùng miền, Lễ hội mùa Thu Yên Tử và Ngày hội Di sản Then Tày Bình Liêu tiếp tục tạo thêm chất liệu để quảng bá điểm đến. Đáng chú ý, hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3-5 sao triển khai các chương trình ưu đãi từ 20% đến trên 60%, kết hợp nhiều dịch vụ nhằm gia tăng lựa chọn và trải nghiệm cho du khách.