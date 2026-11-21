Người trẻ dưới lòng đất

Năm 2017, từ một tấm bảng thông báo tuyển sinh nghề mỏ, Ngô Văn Dầu, chàng trai người H’Mông quê Cao Bằng, quyết định đến Quảng Ninh học nghề. Những ngày đầu xa nhà, anh từng thu dọn hành lý, định bỏ cuộc trở về quê.

Điều gì đã khiến Dầu thay đổi quyết định và gắn bó với nghề thợ lò suốt gần mười năm qua? Từ những bỡ ngỡ, vất vả dưới lòng đất đến niềm vui có thu nhập ổn định và mong ước được sống gần vợ con, câu chuyện của Dầu mang đến một góc nhìn chân thực về hành trình lập nghiệp, trưởng thành của người trẻ nơi vùng mỏ.