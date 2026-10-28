Tổng kết, trao giải các cuộc thi đảm bảo tập trung, không dàn trải, hiệu quả

Tại Thông báo số 102-TB/VPTU ngày 27/10/2026 của Văn phòng Thành ủy, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy rà soát lại việc tổ chức các cuộc thi cấp thành phố và việc tổng kết, trao giải các cuộc thi đảm bảo tập trung, không dàn trải, hiệu quả thực chất.

Giao diện Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tự hào công dân thành phố Quảng Ninh”.

Đồng chí giao Ban Tuyên giáo Thành ủy rà soát lại quy định mức chi đối với các cuộc thi, các giải thưởng báo chí của thành phố; khảo sát, so sánh với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, dự kiến kinh phí hằng năm và có báo cáo, đề xuất cụ thể để Thường trực Thành ủy xem xét, chỉ đạo trình HĐND thành phố ban hành theo thẩm quyền.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tổ chức lễ trao giải tập trung cho các cuộc thi gồm: Cuộc thi sáng tác các tác phẩm thơ, âm nhạc, nhiếp ảnh hướng tới chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố; Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026; Cuộc thi trực tuyến “Đại sứ số Quảng Ninh năm 2026”, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tự hào công dân thành phố Quảng Ninh” và Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) Quảng Ninh lần thứ VII – năm 2026.