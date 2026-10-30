Trao giải ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

Tối 30/10, tại Cung Quy hoạch và Hội chợ triển lãm thành phố Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp cùng Tổng cục Chính trị quân đội Nhân dân Việt Nam và Thành ủy Quảng Ninh tổ chức Lễ trao giải và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV năm 2026.

Tới dự có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Quản Minh Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Quảng Ninh dự lễ trao giải.

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” được tổ chức 2 năm một lần, do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức. Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị lịch sử, văn hóa, đời sống và con người trên các tuyến biên giới đất liền; đồng thời tuyên truyền, khẳng định chủ quyền biên giới lãnh thổ, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại lễ trao giải.

Bước sang lần tổ chức thứ IV năm 2026, cuộc thi ghi dấu bước phát triển vượt bậc về quy mô và sức lan tỏa, với 16.000 tác phẩm của 4.221 tác giả đến từ 34/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Số lượng tác phẩm tăng hơn 5 lần so với mùa thi đầu tiên năm 2020. Không gian sáng tác trải rộng trên địa bàn 22 tỉnh có biên giới đất liền thuộc các tuyến Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia.

Đáng chú ý, bên cạnh các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, cuộc thi ngày càng thu hút đông đảo người yêu nhiếp ảnh thuộc nhiều ngành nghề, lứa tuổi, từ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, giáo viên, người lao động đến học sinh, sinh viên. Sự đa dạng trong thành phần tác giả mang đến những góc nhìn mới mẻ, chân thực, gần gũi về cuộc sống, con người và những đổi thay trên khắp dải biên cương Tổ quốc.

Các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trao 2 giải Nhất cho các tác giả.

Từ hàng nghìn tác phẩm dự thi, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 21 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích, thuộc hai thể loại ảnh đơn và ảnh bộ. Trong đó, 2 giải Nhất thuộc về tác giả Triệu Văn Lịch với tác phẩm ảnh đơn “Ba Quáng - Một góc biên cương hùng vĩ” và tác giả Giang Sơn Đông với tác phẩm ảnh bộ “Yêu từng tấc đất biên cương”.

Các tác giả của Quảng Ninh đoạt hai giải thưởng tại cuộc thi. Trong đó, tác giả Vũ Văn Thành giành giải Ba với tác phẩm ảnh bộ “Mùa nước đổ”; tác giả Dương Phượng Đại đạt giải Khuyến khích với tác phẩm ảnh đơn “Trải nghiệm nghề vẽ sáp ong trên thổ cẩm”.

Các đồng chí: Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Quản Minh Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh trao giải Nhì cho các tác giả.

Tại buổi lễ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV, năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi trong việc tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Đại biểu tham quan khu trưng bày, triển lãm ảnh tham gia dự giải.

Đồng chí nhấn mạnh: Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; là phên dậu của Tổ quốc, cửa ngõ hội nhập, không gian phát triển và nơi lưu giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Bảo vệ biên cương bền vững nhất chính là giữ vững lòng dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, gìn giữ bản sắc văn hóa và bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục lan tỏa sâu rộng giá trị các tác phẩm dự thi, đưa triển lãm đến với cơ sở, trường học, lực lượng vũ trang và cộng đồng dân cư; qua đó giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới. Đồng thời, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ đến với vùng biên, có thêm nhiều sáng tác chân thực, giàu sức lay động; đẩy mạnh số hóa, quảng bá các tác phẩm trên nền tảng số và giới thiệu tới bạn bè quốc tế. Từng bước nâng tầm Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” thành thương hiệu văn hóa quốc gia, xây dựng kho tư liệu ảnh quốc gia về biên cương phục vụ lâu dài công tác tuyên truyền, giáo dục.

Quang cảnh lễ trao giải.

Nhấn mạnh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn của mọi thắng lợi, đồng chí mong muốn các nghệ sĩ, tác giả tiếp tục đồng hành cùng đồng bào, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo, sáng tạo nhiều tác phẩm đẹp, chân thực; góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, hữu nghị, phát triển; khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.