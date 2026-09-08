Phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tự hào công dân thành phố Quảng Ninh"

Chiều 8/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo thành phố tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 9 và thông tin báo chí thường kỳ. Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tự hào công dân thành phố Quảng Ninh”.

Các đơn vị đã thông tin nhiều nội dung đáng chú ý như: quy hoạch mặt biển phát triển nuôi trồng thủy sản, dự kiến tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng vùng biển được giao không đúng quy định; các hoạt động văn hóa, thể thao sẽ được tổ chức trong thời gian tới nhằm góp phần quảng bá hình ảnh, con người và những giá trị đặc sắc của thành phố.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin về các nội dung định hướng tuyên truyền trong tháng 9/2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin về tình hình quy hoạch mặt biển phát triển nuôi trồng thủy sản và kết quả sản xuất 8 tháng năm 2026. Hiện tổng diện tích quy hoạch nuôi biển trên địa bàn thành phố hơn 139.600ha, trong đó có Đề án nuôi trồng thủy sản biển tập trung theo hướng công nghiệp, hiện đại với 5 vùng nuôi biển tập trung.

Tính đến hết ngày 31/8, thành phố đã giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản cho 57 tổ chức với diện tích gần 4.700ha và 807 cá nhân với tổng diện tích trên 517ha theo thẩm quyền. Sản lượng nuôi trồng thủy sản 8 tháng ước đạt trên 80.000 tấn, bảo đảm kịch bản tăng trưởng đề ra.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin tình hình quy hoạch mặt biển phát triển nuôi trồng thủy sản.

Hiện Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các địa phương đang rà soát, hoàn thiện bản đồ quy hoạch thành phố, trong đó có các khu vực nuôi trồng thủy sản, phục vụ công tác quản lý nhà nước. Ngành Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ xử lý theo quy định pháp luật đối với các trường hợp sử dụng vùng biển đã được giao trái quy định.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tự hào công dân thành phố Quảng Ninh", và thông tin một số hoạt động văn hóa, thể thao sẽ được tổ chức trong tháng 9, nhằm quảng bá hình ảnh, con người Quảng Ninh.

Các nhà báo tham gia cuộc thi trực tuyến "Tự hào công dân thành phố Quảng Ninh".

Thời gian tới, các cơ quan báo chí được đề nghị tập trung tuyên truyền việc triển khai các nghị quyết, văn kiện của Trung ương và Thành ủy; nhiệm vụ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi Quảng Ninh lên thành phố; kết quả 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, thu hút đầu tư, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm an sinh xã hội và chủ động phòng, chống thiên tai.