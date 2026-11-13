Tổng thống Trump yêu cầu Phó Tổng thống JD Vance chuyển trọng tâm từ Iran sang chống tham nhũng và tội phạm trong nước

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/11 yêu cầu Phó Tổng thống JD Vance dồn toàn bộ sự chú ý vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng và tội phạm tại các thành phố, bang do đảng Dân chủ kiểm soát, thay vì tiếp tục tập trung vào cuộc chiến với Iran. Ông Trump cho rằng đây là vấn đề cấp thiết hơn so với việc đạt được thỏa thuận với Tehran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (trái) và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan bắt tay khi tham dự cuộc họp báo chung. (Ảnh tư liệu: AP)

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho rằng Mỹ có thể nhanh chóng cân đối ngân sách nếu xử lý được tình trạng tội phạm tràn lan. Ông cũng cáo buộc tham nhũng đã ăn sâu trong đội ngũ lãnh đạo đảng Dân chủ. Đáng chú ý, ông Trump tuyên bố Mỹ không còn cần một thỏa thuận với Iran.

"Chúng ta không cần thỏa thuận với Iran. Những ngày đó đã qua từ lâu. Chúng ta đã có tiền của họ, hàng trăm tỷ USD, và chúng ta đã kiểm soát eo biển của họ", ông Trump viết.

Động thái này diễn ra sau khi đảng Cộng hòa thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước. Ông Vance, người từng đứng đầu các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn với Iran, đã công khai cho rằng cuộc chiến kéo dài 8 tháng cùng những tác động kinh tế của nó là nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa chịu tổn thất lớn trong cuộc bầu cử.

Yêu cầu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đưa tin ông Vance đang cân nhắc tiến hành vòng đàm phán trực tiếp mới với một quan chức cấp cao Iran. Văn phòng Phó Tổng thống chưa đưa ra bình luận về thông tin này, trong khi Nhà Trắng nhấn mạnh ông Trump không thấy cần thiết phải đàm phán với Tehran.

Ông Vance từng chủ trương hạn chế các hoạt động can thiệp quân sự của Mỹ ở nước ngoài và thể hiện sự dè dặt khi bảo vệ cuộc chiến với Iran do ông Trump phát động. Sau thất bại bầu cử ngày 3/11, ông viết trên mạng xã hội X rằng những người cho rằng cuộc chiến là xứng đáng cần thẳng thắn nhìn nhận cái giá chính trị mà đảng Cộng hòa phải trả, trong đó có nguy cơ mất quyền kiểm soát Thượng viện trong 6 năm tới.

Trong khi đó, đảng Dân chủ tuyên bố sẽ tăng cường giám sát các hoạt động kinh doanh của ông Trump và những vấn đề liên quan khi tiếp quản quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1/2027. Tham nhũng cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cử tri trong cuộc bầu cử vừa qua.