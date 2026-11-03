Mỹ tấn công các mục tiêu của Iran tại eo biển Hormuz

Ngày 2/11 (sáng 3/11 theo giờ Việt Nam), một quan chức Mỹ xác nhận Washington đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số mục tiêu của Iran tại eo biển Hormuz với mục đích phòng vệ. Truyền thông Iran đồng thời đưa tin về nhiều tiếng nổ trên đảo Qeshm. Diễn biến này xảy ra ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong bối cảnh Washington và Tehran đang tìm kiếm khả năng nối lại đàm phán.

Tàu chở hàng neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas (Iran), sáng sớm 24/10/2026. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết quân đội nước này đã tấn công các mục tiêu của Iran sử dụng tên lửa đất đối không nhằm đe dọa phương tiện và khí tài quân sự Mỹ tại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, truyền hình nhà nước Iran đưa tin người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ trên đảo Qeshm.

Theo giới chức Mỹ, các cuộc tấn công chỉ diễn ra ở quy mô hạn chế và chưa cho thấy dấu hiệu Washington chuẩn bị nối lại chiến dịch quân sự trên diện rộng. Diễn biến mới xảy ra ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11, dù trước đó Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố sẽ không tấn công Iran trước thời điểm bầu cử.

Cuộc chiến với Iran cùng những tác động đối với giá xăng và nền kinh tế Mỹ đang gây bất lợi cho đảng Cộng hòa trong nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội.

Mặc dù căng thẳng quân sự tiếp diễn, hai nước vẫn để ngỏ khả năng tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Ngày 2/11, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông vừa trao đổi với Tổng thống Trump về triển vọng đàm phán với Iran. Ông khẳng định cả hai đều lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận thông qua thương lượng.

Cùng ngày, Iran thông báo kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày và nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, các quan chức Trung Đông tiết lộ với AP rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang thúc giục chính quyền Tổng thống Trump tiến hành thêm một đợt không kích nhằm vào Iran. Tại Yemen, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn cáo buộc Ả-rập Xê-út tấn công một cảng biển.