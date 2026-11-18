TP Quảng Ninh - TP Hải Phòng: Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2027

Chiều 18/11, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của TP Hải Phòng do đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, làm trưởng đoàn, nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, phối hợp và tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2027 và Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần thứ 18 giữa 5 địa phương Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của hai thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp là cơ chế hợp tác quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) trên nhiều lĩnh vực.

Việc Hải Phòng tham gia cơ chế từ năm 2026 và được giao đăng cai tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2027 và Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần thứ 18, góp phần mở rộng quy mô, tăng cường kết nối và làm phong phú nội dung hợp tác giữa các địa phương hai bên.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, trao đổi, chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế của Quảng Ninh trong công tác tham mưu, điều phối và tổ chức các sự kiện đối ngoại.

Với kinh nghiệm qua 17 năm tham gia và nhiều lần đăng cai tổ chức các hoạt động, Quảng Ninh đã tích lũy được những kinh nghiệm trong công tác tham mưu, điều phối và tổ chức các sự kiện đối ngoại. Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, công tác chuẩn bị cần được triển khai chủ động, bài bản, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương. Đặc biệt, cần chú trọng thống nhất nội dung, chương trình, chuẩn bị văn kiện hợp tác; chuẩn bị chu đáo công tác đối ngoại, lễ tân, hậu cần, phiên dịch và bảo đảm an ninh, an toàn; tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện các thỏa thuận sau hội nghị.

Đồng thời khẳng định, Quảng Ninh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp, hỗ trợ Hải Phòng hoàn thành tốt nhất vai trò đại diện cho 5 tỉnh, thành phố Việt Nam đăng cai sự kiện hợp tác quốc tế quan trọng này, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đánh giá cao những kinh nghiệm thực tiễn của TP Quảng Ninh trong tham gia và đăng cai tổ chức các hoạt động đối ngoại với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm của Quảng Ninh, nhất là trong công tác tham mưu, xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung, văn kiện, điều phối và tổ chức các hoạt động đối ngoại. Qua đó giúp TP Hải Phòng chủ động, chu đáo trong công tác chuẩn bị, góp phần tổ chức thành công Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2027 và Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần thứ 18.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành hai địa phương đã trao đổi, làm rõ thêm những nội dung liên quan. Các nội dung trao đổi tập trung vào xây dựng chương trình tổng thể, chuẩn bị văn kiện, phối hợp đón tiếp các đoàn, tổ chức lễ tân, phiên dịch, hậu cần, thành lập các tổ công tác, bảo đảm an ninh, an toàn. Việc phân công rõ trách nhiệm, xây dựng kịch bản chi tiết và có phương án điều chỉnh được xác định là những yêu cầu quan trọng để bảo đảm chương trình diễn ra thông suốt.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành hai địa phương trao đổi, làm rõ thêm những nội dung liên quan.

Hai bên cũng trao đổi về việc tổ chức các hoạt động bên lề Hội nghị như: Tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Trung Quốc; tổ chức không gian giới thiệu sản phẩm đặc trưng, thành tựu công nghệ và đổi mới sáng tạo; lựa chọn hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao; công tác lễ tân, ẩm thực, quà tặng…

Đồng thời, thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn, phát huy kinh nghiệm và thế mạnh của mỗi địa phương, bảo đảm công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần tổ chức thành công Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2027 và Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần thứ 18.