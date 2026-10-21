UBND thành phố nghe và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2027

Chiều 21/10, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2027.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo dự thảo, hoạt động đối ngoại năm 2027 được xây dựng trên cơ sở bám sát các quy định của Trung ương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của thành phố. Trọng tâm là củng cố quan hệ với các đối tác truyền thống, mở rộng hợp tác với các đối tác tiềm năng; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa, hợp tác khoa học - công nghệ và các lĩnh vực thành phố có lợi thế.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến về mục tiêu, nội dung và các hoạt động đối ngoại trong năm 2027. Các ý kiến tập trung rà soát tính cần thiết, khả thi và hiệu quả của từng hoạt động, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và định hướng phát triển của thành phố.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh yêu cầu Sở Ngoại vụ và Văn phòng UBND thành phố phối hợp rà soát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2027, bảo đảm tuân thủ Quy định số 392-QĐ/TW (ngày 6/1/2026) của Bộ Chính trị về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, nội dung, đối tác và kết quả dự kiến của từng hoạt động; ưu tiên các chương trình hợp tác thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tránh trùng lặp, chồng chéo, sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đối ngoại.