Tranh của Van Gogh lập kỷ lục đấu giá hơn 190 triệu USD

Bức tranh phong cảnh Châtaigniers en fleurs (Những cây dẻ đang nở hoa) của danh họa Vincent van Gogh đã được bán với giá 190,4 triệu USD tại phiên đấu giá của Sotheby's ở New York (Mỹ), lập kỷ lục mới đối với các tác phẩm của họa sĩ người Hà Lan. Thương vụ diễn ra sau khi chủ sở hữu bức tranh đạt được thỏa thuận với hậu duệ một gia đình Do Thái từng bán tác phẩm tại Đức dưới thời Đức Quốc xã.

Trong bức ảnh do Sotheby's cung cấp, Helena Newman điều hành phiên đấu giá tại

﻿New York, với tác phẩm “Châtaigniers en fleurs” (Những cây dẻ đang nở hoa) của

﻿Vincent van Gogh ở phía sau, ngày 18/11/2026. Ảnh: AP

Với mức giá 190,4 triệu USD, bức tranh đã vượt mức định giá dự kiến 180 triệu USD trước phiên đấu giá. Kỷ lục trước đó của Van Gogh thuộc về tác phẩm Verger avec cyprès (Vườn cây với những cây bách), được bán với giá 117,2 triệu USD tại nhà đấu giá Christie's năm 2022.

Châtaigniers en fleurs được Van Gogh sáng tác vào tháng 5/1890, sau khi ông rời cơ sở điều trị tâm thần. Đây là giai đoạn họa sĩ có sức sáng tạo mạnh mẽ, chỉ khoảng hai tháng trước khi ông qua đời.

Tuy nhiên, lịch sử sở hữu bức tranh từng gây tranh cãi. Tác phẩm thuộc về gia đình Do Thái Hedwig và Samuel Fischer trước khi được bán tại Đức năm 1936, trong thời kỳ Đức Quốc xã cầm quyền. Kể từ năm 1975, bức tranh thuộc bộ sưu tập của gia đình Blaquier-Arrieta.

Trước phiên đấu giá, luật sư đại diện những người thừa kế gia đình Fischer đã đề nghị hoãn việc bán tác phẩm cho đến khi Sotheby's chứng minh được giao dịch năm 1936 không diễn ra dưới sức ép.

Ngày 17/11, Sotheby's thông báo gia đình Blaquier-Arrieta và hậu duệ gia đình Fischer đã đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Theo nhà đấu giá, thỏa thuận ghi nhận lịch sử phức tạp của bức tranh dưới thời Đức Quốc xã và những đau khổ mà gia đình Fischer phải chịu đựng trong cuộc thảm sát người Do Thái (Holocaust). Tuy nhiên, các điều khoản cụ thể không được công bố.

Bức tranh của Van Gogh là một trong 12 tác phẩm thuộc trường phái Ấn tượng và Hậu Ấn tượng được đưa ra đấu giá từ bộ sưu tập của cố nhà sưu tập nghệ thuật Argentina Nelly Arrieta de Blaquier và chồng bà, doanh nhân ngành đường Carlos Pedro Blaquier.

Cũng tại phiên đấu giá, tác phẩm chân dung Arlequin của danh họa Paul Cézanne được bán với giá 111 triệu USD. Tổng giá trị của 12 tác phẩm đạt 412 triệu USD.