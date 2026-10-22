Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” và tôn vinh “Nông dân Quảng Ninh xuất sắc”

Chiều 22/10, Hội Nông dân thành phố Quảng Ninh long trọng tổ chức Chương trình trao tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” và tôn vinh “Nông dân Quảng Ninh xuất sắc” năm 2026.

Tham dự chương trình, về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có đồng chí Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Về phía lãnh đạo thành phố Quảng Ninh có các đồng chí: Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh; Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Qua 40 năm đổi mới, nông dân Quảng Ninh từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, dựa vào kinh nghiệm sang ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển trang trại, hợp tác xã, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm OCOP. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã khơi dậy tinh thần tự lực, sáng tạo, vươn lên làm giàu chính đáng của nông dân Quảng Ninh.

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển sâu rộng với trên 56.000 hộ đăng ký. Các cấp Hội đã hỗ trợ phát triển 189 mô hình hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu cho 64 sản phẩm nông sản, thành lập mới 15 hợp tác xã, 7 tổ hợp tác; huy động các nguồn lực hỗ trợ nông dân về vốn, kỹ thuật, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số…

Đồng chí Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu tại chương trình.﻿



Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các cấp Hội, các thế hệ cán bộ Hội và hội viên, nông dân thành phố Quảng Ninh. Nông dân được tôn vinh hôm nay là những tấm gương tiêu biểu về lao động sáng tạo, ý chí vươn lên và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Với lợi thế về kinh tế biển, kinh tế rừng, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP và các mô hình kinh tế nông thôn, Quảng Ninh có nhiều điều kiện để phát triển các phong trào thi đua đa dạng, sáng tạo, phù hợp với từng địa bàn.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn mới, đồng chí đề nghị Hội Nông dân thành phố Quảng Ninh tập trung thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, sáng tạo, bao trùm, tạo cơ hội phát triển cho đông đảo hội viên, nông dân. Đồng thời, gắn phong trào thi đua với các hoạt động hỗ trợ thiết thực, giúp hội viên, nông dân nâng cao năng lực và biến ý tưởng thành kết quả; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; xây dựng đội ngũ nông dân nòng cốt và nâng cao chất lượng cán bộ Hội từ thực tiễn phong trào.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, biểu dương những đóng góp bền bỉ của các thế hệ cán bộ, hội viên Hội Nông dân trong việc tổ chức các phong trào thi đua, kết nối nguồn lực, hỗ trợ sản xuất và góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, Quảng Ninh trở thành thành phố đang mở ra không gian, cơ hội và yêu cầu phát triển mới, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quảng Ninh lần thứ XVI đã xác định các mục tiêu phát triển cao cho giai đoạn 2025-2030, trong đó: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân phấn đấu đạt 12%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 20.000 USD, kinh tế số chiếm 30% GRDP và năng suất lao động xã hội tăng bình quân 12%/năm; chỉ số phát triển con người thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Ban Tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương theo Quyết định số 148-QĐ/HNDTW, ngày 18/9/2026 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 31 cá nhân thuộc thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến đề nghị các cấp Hội Nông dân tiếp tục lan tỏa và nhân lên những giá trị, nhân tố tích cực từ các điển hình được tôn vinh, tập trung thực hiện tốt việc đổi mới tư duy phát triển, tổ chức lại không gian kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng xanh, hiện đại, liên kết và tạo giá trị gia tăng cao; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân, thực sự là chỗ dựa, cầu nối và người bạn đồng hành của hội viên, nông dân. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các sở, ngành, địa phương phải tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hơn để nông dân phát triển bền vững trong thời gian tới.

Các đại biểu trao tặng danh hiệu “Nông dân Quảng Ninh xuất sắc” năm 2026 cho hội viên nông dân tiêu biểu.



Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng Kỷ niệm chương theo Quyết định số 148-QĐ/HNDTW, ngày 18/9/2026 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 31 cá nhân thuộc thành phố Quảng Ninh.

Hội Nông dân thành phố Quảng Ninh trao tặng danh hiệu “Nông dân Quảng Ninh xuất sắc” năm 2026 cho 63 hội viên nông dân tiêu biểu.

Các đại biểu trao tặng danh hiệu “Nông dân Quảng Ninh xuất sắc” năm 2026 cho 63 hội viên nông dân tiêu biểu.



Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (1930-2026), 63 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (nay là TP Quảng Ninh) 30/10 (1963-2026), dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố; ghi nhận những đóng góp đối với công tác Hội, phong trào nông dân và biểu dương những điển hình tiêu biểu trong lao động, sản xuất.