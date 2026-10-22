Tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nông dân phát triển sản xuất

Sáng 22/10, UBND thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại, lắng nghe nông dân nói năm 2026. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của hội viên, nông dân. Trong đó, đáng chú ý là cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; phát triển sản phẩm OCOP, liên kết chuỗi giá trị và tiêu thụ nông sản; hỗ trợ tiếp cận thị trường, nguồn vốn tín dụng; phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng; ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; quy hoạch vùng sản xuất, quản lý và sử dụng đất đai, khu vực biển; bảo vệ môi trường, phát triển làng nghề.

Các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị được lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trực tiếp trao đổi, giải đáp trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền và hướng xử lý đối với từng nhóm nội dung. Qua đó, giúp nông dân nắm rõ cơ chế, chính sách liên quan, đồng thời tạo điều kiện để chính quyền kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội nghị đối thoại.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nông dân; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình xử lý, bảo đảm các kiến nghị được giải quyết đúng thẩm quyền, có kết quả cụ thể.

Đồng chí giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát toàn bộ ý kiến, kiến nghị được tổng hợp và nêu trực tiếp tại hội nghị; tham mưu phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, đồng thời đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết, báo cáo UBND thành phố và gửi Hội Nông dân thành phố trước ngày 30/10/2026 để kịp thời thông tin đến cán bộ, hội viên, nông dân. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của các xã, phường, đặc khu, UBND các địa phương phải trực tiếp xem xét, giải quyết và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Đại diện hộ nông dân trao đổi tại hội nghị đối thoại.

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở NN&MT khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định một số cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2026-2030, trình cấp có thẩm quyền trong quý IV/2026.

Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nông dân, nhất là các vấn đề về nguồn giống, vật tư đầu vào, thủ tục giao khu vực biển, việc làm sau thu hồi đất, tiếp cận vốn, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Đồng thời, chú trọng xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm và kết nối thị trường tiêu thụ nông sản; kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở NN&MT, trao đổi tại hội nghị đối thoại.

Bên cạnh đó, thành phố tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để Hội Nông dân phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động hội viên, nông dân; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội. Hội Nông dân chủ động nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên; phối hợp tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất.

Ông Nguyễn Đăng Kiệm, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, trao đổi tại hội nghị đối thoại.

Đồng chí Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, những ý kiến tại hội nghị là cơ sở quan trọng để UBND thành phố tiếp tục hoàn thiện công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Các cơ quan, đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm những kiến nghị chính đáng của nông dân được giải quyết kịp thời, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, xây dựng nông thôn hiện đại và phát triển thành phố Quảng Ninh bền vững.