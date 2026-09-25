Nông dân Quảng Ninh đoạt giải tại Cuộc thi “Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc”

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa ban hành Quyết định công nhận và trao giải thưởng Cuộc thi “Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc” lần thứ XI (2025 - 2026). Thành phố Quảng Ninh vinh dự có 1 giải pháp của nông dân xã Quảng Đức xuất sắc đoạt giải.

Mô hình trồng cây địa liền của anh Phùn Văn Hoà, xã Quảng Đức.

Cụ thể, giải pháp “Phát triển cây địa liền bản địa theo hướng hàng hóa thông qua mô hình canh tác đa tầng, đa giá trị nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân đồng bào dân tộc thiểu số” do anh Phùn Văn Hòa (xã Quảng Đức) thực hiện đã đạt Giải Khuyến khích ở lĩnh vực Trồng trọt, Sinh học và Môi trường.

Mô hình của anh Phùn Văn Hòa được Hội đồng giám khảo đánh giá cao nhờ tính thực tế và khả năng nhân rộng. Việc đưa cây địa liền bản địa vào trồng theo phương thức canh tác đa tầng, đa giá trị giúp bà con khai thác tốt tiềm năng đất đai vùng cao, tăng thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Đồng thời, giải pháp cũng góp phần giữ gìn nguồn gen cây thuốc quý, giúp người dân thay đổi thói quen sản xuất nhỏ lẻ sang làm nông nghiệp hàng hóa.

Trồng cây địa liền bản địa theo hướng hàng hóa thông qua mô hình canh tác đa tầng của anh Phùn Văn Hoà cho hiệu quả kinh tế cao.

Cuộc thi “Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc” lần thứ XI do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao 24 giải thưởng (gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích) trên các lĩnh vực: Trồng trọt - Sinh học - Môi trường; Chăn nuôi - Thủy sản; Cơ khí - Chế biến.

Thành tích của anh Phùn Văn Hòa là niềm tự hào và là động lực để cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thành phố tiếp tục thi đua lao động sản xuất. Qua đó, động viên bà con tích cực ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Lại Hữu Việt