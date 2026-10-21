Nhân rộng mô hình Tổ Nông dân số

Với mục tiêu nâng cao kỹ năng số, khơi dậy tinh thần chủ động đổi mới của hội viên, nông dân, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thành phố đang triển khai mô hình Tổ Nông dân số, đưa công nghệ đến gần hơn với nông dân.

Ngày 11/8, Hội Nông dân phường Quang Hanh ra mắt 7 Tổ Nông dân số tại 7 chi hội khu phố, mở đầu cho việc triển khai mô hình trên toàn thành phố, cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố về đẩy mạnh ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Sau khi thành lập, các tổ đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hội viên sử dụng nền tảng, tiện ích số, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm cũng như nâng cao kỹ năng an toàn trên không gian mạng.

Ông Phạm Hà Giang, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quang Hanh, cho biết: “Mục tiêu cốt lõi là giúp hội viên, nông dân không chỉ biết sử dụng công nghệ, mà còn biết khai thác công nghệ để phục vụ sản xuất, kinh doanh, kết nối thị trường và nâng cao hiệu quả kinh tế. Qua đó, Hội kỳ vọng ngày càng có nhiều hội viên nông dân số tiêu biểu, vừa sản xuất, kinh doanh hiệu quả, vừa chủ động ứng dụng công nghệ, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn những hội viên khác cùng tiến bộ”.

Hội Nông dân phường Quang Hanh trao Quyết định thành lập 7 Tổ Nông dân số. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Sau phường Quang Hanh, mô hình Tổ Nông dân số tiếp tục được triển khai tại nhiều địa phương. Trong tháng 9 vừa qua, Hội Nông dân đặc khu Cô Tô cũng đã ra mắt Tổ Nông dân số tại thôn Thanh Lân và thôn Chiến Thắng. Ngay trong buổi ra mắt, các hội viên đã được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng số cơ bản thông qua chương trình “Bình dân học vụ số”. Với cách làm “cầm tay chỉ việc”, các thành viên trong tổ sẽ tiếp tục hướng dẫn hội viên sử dụng ứng dụng Nông dân Việt Nam, VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; tiếp cận thông tin thị trường, quảng bá sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân đặc khu Cô Tô, hoạt động này góp phần từng bước hình thành đội ngũ cán bộ Hội số, hội viên nông dân số, đưa chuyển đổi số trở thành công cụ thiết thực phục vụ đời sống và phát triển kinh tế nông thôn.

Còn với Hội Nông dân phường Cẩm Phả, 11 Tổ Nông dân số cũng vừa được thành lập tại 11 chi hội khu phố, với 55 thành viên. Ngoài mục tiêu nâng cao kỹ năng số cho hội viên, nông dân trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ mô hình được triển khai đồng thời với Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của hội viên trong khuôn khổ chương trình “Lắng nghe nông dân nói”, góp phần nâng cao hiệu quả nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở.

Nông dân Cô Tô được tập huấn kiến thức, hướng dẫn kỹ năng số.

Nhằm nâng cao năng lực số cho hội viên, nông dân, ngày 14/7/2026, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HNDT về tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân đẩy mạnh ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình chuyển đổi số, tổ chức Hội giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn, từ sản xuất, truy xuất nguồn gốc đến thương mại điện tử, thanh toán số và tiêu thụ nông sản, góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp số, kinh tế tuần hoàn, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Nghị quyết cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, 70% hội viên có điện thoại thông minh được hướng dẫn kỹ năng số cơ bản; xây dựng, nâng cao hiệu quả 50 mô hình ứng dụng công nghệ, giải pháp số trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và hỗ trợ trên 70% hội viên sử dụng hiệu quả ứng dụng Nông dân Việt Nam.

Việc nhân rộng mô hình Tổ Nông dân số là một trong những giải pháp quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu trên. Thông qua lực lượng hội viên nòng cốt trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ tại cơ sở, kiến thức và kỹ năng số từng bước được lan tỏa, giúp nông dân chủ động tiếp cận công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản.