Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (1930-2026) Khơi dậy khát vọng làm giàu của nông dân Quảng Ninh

Đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh thi đua và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, các cấp Hội Nông dân Quảng Ninh đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tạo động lực quan trọng nâng cao đời sống hội viên và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Từ thi đua sản xuất đến liên kết phát triển

Tại xã Quảng Đức, mô hình phát triển cây địa liền bản địa theo hướng hàng hóa của anh Phùn Văn Hòa, hội viên Hội Nông dân xã, mở ra hướng đi mới trong khai thác tiềm năng đất đai vùng cao. Từ thực tế khai thác địa liền tự nhiên còn nhỏ lẻ, anh nghiên cứu, thử nghiệm phương thức canh tác đa tầng, đa giá trị, trồng xen địa liền dưới tán keo non hoặc giữa các hàng ngô, khoai môn. Cách làm này tận dụng không gian canh tác, giữ ẩm cho đất, hạn chế cỏ dại và giảm áp lực khai thác dược liệu tự nhiên.

Lãnh đạo xã Quảng Đức khảo sát mô hình phát triển cây địa liền theo mô hình đa tầng. Ảnh: Trần Trinh (CTV)

Từ thử nghiệm trên diện tích 1,5ha tại 2 hộ năm 2025, mô hình đến nay được nhân rộng lên gần 20ha với sự tham gia của 20 hộ dân. Không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo việc làm theo mùa vụ cho hàng chục lao động địa phương, mô hình còn góp phần bảo tồn nguồn gen dược liệu bản địa, từng bước hình thành vùng nguyên liệu phục vụ chế biến, phát triển sản phẩm đặc trưng.

Giải pháp “Phát triển cây địa liền bản địa theo hướng hàng hóa thông qua mô hình canh tác đa tầng, đa giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân đồng bào dân tộc thiểu số” của anh Phùn Văn Hòa đã đoạt giải Khuyến khích tại Cuộc thi “Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc” lần thứ XI (2025-2026). Kết quả này cho thấy tinh thần sáng tạo có thể giúp nông dân tạo ra hướng phát triển mới từ lợi thế sẵn có của địa phương.

Có thể thấy, nhiều hội viên nông dân Quảng Ninh chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường. Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi không chỉ góp phần nâng cao thu nhập mà còn thúc đẩy đổi mới tư duy, phương thức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

Trong 9 tháng năm 2026, Hội Nông dân xã Đầm Hà thành lập mới Chi hội nghề nghiệp Nuôi gà thương phẩm tại thôn Tân Bình với 18 thành viên và Tổ hợp tác Trồng củ đậu tại thôn Tân Phú. Chi hội Nuôi cá lồng bè phát triển thêm 100 ô lồng, nâng tổng số lên hơn 1.000 ô lồng do hội viên trực tiếp nuôi. Toàn xã có 2.031 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, vượt hơn 300 hộ so với chỉ tiêu được giao.

Cây địa liền được trồng xen dưới tán ngô, vừa tận dụng được đất, vừa tạo thảm phủ giữ ẩm, hạn chế cỏ dại, cắt giảm việc sử dụng thuốc trừ cỏ hóa học. Ảnh: Trần Trinh (CTV)

Những kết quả này cho thấy sự chuyển biến từ sản xuất riêng lẻ sang hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và khai thác lợi thế theo từng nhóm ngành nghề. Các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn trở thành hạt nhân hỗ trợ hội viên tiếp cận kỹ thuật, chọn mô hình phù hợp và mở rộng sản xuất.

Ông Bùi Đinh Tỵ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đầm Hà, cho biết Hội tập trung phát triển những mô hình có hiệu quả kinh tế cao như nuôi gà thả đồi, nuôi cá lồng bè và trồng cây ăn quả. Phương châm “nông dân dạy nông dân” được triển khai qua hoạt động tham quan, trao đổi kinh nghiệm, học tập cách làm hay; đồng thời, Hội tăng cường hỗ trợ tín dụng, tạo điều kiện để hội viên đầu tư sản xuất.

Đồng hành để nông dân phát triển bền vững

Với gần 100.000 hội viên, các cấp Hội Nông dân thành phố Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ nông dân thông qua những phong trào thi đua thiết thực. Trong 9 tháng năm 2026, toàn thành phố có 56.219 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, vượt chỉ tiêu thi đua cả năm; đồng thời thành lập mới 14 Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Tinh thần tương trợ trong cộng đồng nông dân ngày càng được phát huy. Có 2.844 hộ hội viên khó khăn được các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi hỗ trợ về kinh nghiệm, kỹ thuật, giống, vốn, việc làm và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các tổ chức tín dụng cũng tạo điều kiện để hội viên đầu tư sản xuất, cải thiện sinh kế.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố khảo sát mô hình nuôi cá giống của Hội Nông dân xã Đầm Hà.

Những kết quả này tiếp nối phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, với gần 320.000 lượt hộ đăng ký và gần 190.000 lượt hộ đạt danh hiệu các cấp. Phong trào khuyến khích nông dân đổi mới tư duy, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và thúc đẩy kinh tế nông thôn.

Cùng với hỗ trợ vốn và chuyển giao kỹ thuật, tổ chức Hội mở rộng nội dung đồng hành với hội viên. Tháng 6/2026, Hội Nông dân thành phố phát động phong trào “Nông dân Quảng Ninh sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng” giai đoạn 2026-2030, hướng tới nâng cao trách nhiệm người sản xuất, xây dựng thương hiệu nông sản chất lượng và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Việc hỗ trợ áp dụng quy trình sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc, sử dụng mã QR và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường. Đây cũng là hướng đi cần thiết để phong trào chuyển từ mục tiêu tăng năng suất, sản lượng sang nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, phát triển chuỗi giá trị và đáp ứng yêu cầu thị trường.

Thời gian tới, các cấp Hội cần tiếp tục phát huy vai trò hộ điển hình, câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác và kết nối sản xuất với tiêu thụ. Qua đó, giúp hội viên chủ động hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế bền vững.

Có thể thấy, Hội Nông dân thành phố Quảng Ninh luôn đồng hành, gắn bó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng làm giàu chính đáng của hội viên. Qua đó, phong trào nông dân Quảng Ninh đang từng bước tạo dựng nền tảng cho một nền nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng khởi sắc, nâng cao đời sống nhân dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.