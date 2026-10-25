Liên hoan tiếng hát khu dân cư thành phố Quảng Ninh 2026 cụm số 6

Ngày 25/10, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc (xã Tiên Yên) đã diễn ra Liên hoan tiếng hát khu dân cư "Tự hào thành phố Quảng Ninh" năm 2026 cụm số 6.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh, tham dự chương trình.

Liên hoan có 30 tiết mục, với sự tham gia của khoảng 400 diễn viên quần chúng đến từ các xã: Hải Lạng, Tiên Yên, Điền Xá, Hải Hòa, Đông Ngũ và đặc khu Cô Tô.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, tặng hoa chúc mừng Liên hoan.

Các tiết mục ca, múa, nhạc và tiểu phẩm được dàn dựng công phu, có nội dung phong phú, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước và những thành tựu phát triển của thành phố Quảng Ninh.

Ban Tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho đại diện các đội.

Liên hoan không chỉ là dịp để các hạt nhân văn nghệ quần chúng giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng, mà còn là ngày hội của tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng phát triển, góp phần xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Một tiết mục của đội văn nghệ quần chúng xã Hải Lạng.

Liên hoan cũng góp phần tôn vinh những thành tựu phát triển của thành phố, lan tỏa các giá trị văn hóa và phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Ninh: Kỷ luật, đồng tâm, hào sảng, văn minh, nghĩa tình.

Nhiều tiết mục được Ban Tổ chức trao giải tại Liên hoan.

Ban Tổ chức đã trao 5 giải A, 6 giải B và 9 giải C cho các tiết mục thuộc các thể loại ca, múa, kịch và hòa tấu nhạc cụ; đồng thời trao 6 giải toàn đoàn. Trong đó, đoàn nghệ thuật quần chúng xã Hải Lạng giành giải Nhất toàn đoàn.

Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đội.

Một số tiết mục đặc sắc của xã Hải Lạng đã được lựa chọn tham gia Liên hoan Tiếng hát khu dân cư cấp thành phố, với tư cách đại diện cụm số 6. Vòng liên hoan cấp thành phố dự kiến diễn ra ngày 22/11/2026.