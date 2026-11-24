Khai mạc Liên hoan Tiếng hát khu dân cư thành phố Quảng Ninh năm 2026

Sáng 24/11, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm TP Quảng Ninh (phường Hạ Long), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức khai mạc Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026 với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Tuần Văn hoá đại đoàn kết năm 2026.

Dự chương trình có đồng chí: Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương và đông đảo nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, phát biểu khai mạc.

Liên hoan Tiếng hát khu dân cư đã được 54/54 địa phương sôi nổi tổ chức từ thôn, khu dân cư tới cấp xã và cấp cụm, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Trải qua Liên hoan của 9 cụm địa phương đã lựa chọn 9 đoàn nghệ thuật xuất sắc nhất để dự thi Liên hoan cấp thành phố, gồm các phường: Mạo Khê, Việt Hưng, Hoành Bồ, Bãi Cháy, Cẩm Phả, Móng Cái 1 và các xã Hải Lạng, Bình Liêu, Quảng Hà.

Mỗi đội thi đều mang đến những sắc màu nghệ thuật phản ánh sinh động truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, thành tựu phát triển và vẻ đẹp con người, vùng đất Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, trao cờ lưu niệm cho 9 đội thi.

Liên hoan cấp thành phố thu hút gần 800 nghệ sĩ, diễn viên không chuyên đến từ cơ sở tham gia biểu diễn với hơn 40 tiết mục ở các thể loại ca, múa, nhạc. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dàn dựng công phu, sáng tạo, các tiết mục nghệ thuật mang đến không khí sôi nổi, giàu cảm xúc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về vùng đất, con người Quảng Ninh, gửi gắm khát vọng cống hiến, vun đắp xây dựng và phát triển thành phố Quảng Ninh trên hành trình mới.

Tiết mục hợp ca nam nữ "Lá cờ Đảng" của đội thi phường Việt Hưng mở màn khai mạc Liên hoan.

Tiết mục tấu sáo "Xuân về trên bản Mông" của đội thi phường Việt Hưng.

Tiết mục hợp ca "Thành phố Quảng Ninh rạng rỡ hôm nay" của đội thi phường Việt Hưng.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, sự chủ động, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên; đặc biệt là sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo nhân dân trong suốt quá trình tổ chức Liên hoan.

Tiết mục tốp ca nữ "Bình Liêu quê em đấy" của đội thi xã Bình Liêu.

Tiết mục múa "Tiếng đàn trên nương" của đội thi xã Bình Liêu.

Tiết mục hát then "Khúc hát then bên bờ di sản" khép lại phần thi của đội thi xã Bình Liêu.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khẳng định, Liên hoan Tiếng hát khu dân cư là ngày hội văn hóa của nhân dân, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Thông qua Liên hoan, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển sâu rộng; mỗi khu dân cư sẽ thực sự trở thành một không gian văn hóa đoàn kết, nghĩa tình, nơi những giá trị tốt đẹp được gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Tiết mục đơn ca nam "Hò biển" của đội thi phường Móng Cái 1.

Tiểu phẩm "Đi qua mùa giông bão" của đội thi phường Móng Cái 1.

Tiết mục tốp ca nam "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai" của đội thi phường Móng Cái 1.

Chương trình công diễn và trao giải Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026 sẽ diễn ra vào 20h10 phút tối nay (24/11) tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm TP Quảng Ninh, được truyền hình trực tiếp trên trên kênh QTV3, VTVGo của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, livestream trên Fanpage Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.