Thâm Quyến phô diễn tham vọng công nghệ của Trung Quốc trước thềm APEC

Taxi tự lái, robot phục vụ và hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ đang đưa Thâm Quyến trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu Trung Quốc. Thành phố hơn 18 triệu dân này sẽ đăng cai Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) trong hai ngày 18 và 19/11, giữa lúc Trung Quốc và Mỹ cạnh tranh vị thế dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ tiên tiến.

Các robot hình người được trưng bày tại văn phòng của Công ty robot Pudu ở ﻿Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Ảnh: AP

Thành phố Thâm Quyến với hơn 18 triệu dân sẽ đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC trong hai ngày 18 và 19/11, với sự tham dự của đại diện 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ cạnh tranh vị thế dẫn đầu trong các lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là AI, đồng thời tồn tại những bất đồng về thuế quan và khả năng tiếp cận khoáng sản chiến lược.

Theo ông Gary Ng, chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại ngân hàng Natixis của Pháp, Thâm Quyến là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của quá trình cải cách và mở cửa Trung Quốc, thể hiện qua vai trò trong thương mại, sản xuất và đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Từ một làng chài, Thâm Quyến được lựa chọn làm một trong những đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc vào năm 1980, dưới thời nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình. Các chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài và sản xuất xuất khẩu đã tạo nền tảng để thành phố phát triển thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất công nghệ.

Một trong những minh chứng rõ nét là dịch vụ taxi không người lái của Pony.ai. Doanh nghiệp thành lập năm 2016 này hiện vận hành đội xe gần 2.000 chiếc SUV tại Thâm Quyến, Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu.

Trong chuyến trải nghiệm trước hội nghị, ba phóng viên AP sử dụng taxi tự lái của Pony.ai để di chuyển từ khu vực trụ sở Tencent đến một khách sạn cách đó 7,6 km. Sau khi hành khách lên xe, màn hình hiển thị robot ảo Popo hướng dẫn an toàn và yêu cầu thắt dây an toàn.

Trong suốt hành trình 24 phút, chiếc xe tự động giảm tốc khi vào cua, dừng trước đèn đỏ, nhường đường cho người đi bộ và chờ tín hiệu giao thông để rẽ trái. Chuyến đi có giá 12,7 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,9 USD, thấp hơn taxi thông thường nhờ ưu đãi dành cho khách sử dụng lần đầu.

Theo bà Cong Lin, Giám đốc quan hệ công chúng của Pony.ai, mỗi xe được trang bị 34 cảm biến, có khả năng quan sát 360 độ trong phạm vi tối đa 615 m. Trong tháng 2, mỗi xe thực hiện trung bình khoảng 23 - 25 chuyến mỗi ngày.

Tuy nhiên, dịch vụ hiện chỉ hoạt động tại những khu vực được cấp phép, với các điểm đón và trả khách cố định. Trước Hội nghị Cấp cao APEC, hoạt động taxi tự lái tại Thâm Quyến cũng bị thu hẹp, trong khi dịch vụ giao hàng bằng thiết bị bay không người lái tạm thời ngừng hoạt động.

"Chúng tôi không coi taxi tự lái là phương tiện thay thế ô tô hay taxi thông thường. Đây chỉ là một lựa chọn bổ sung dành cho hành khách" - bà Cong Lin nói.

Bên cạnh tiến bộ công nghệ, chính sách hỗ trợ của chính quyền và hệ thống cung ứng tập trung cũng được xem là những lợi thế quan trọng của Thâm Quyến.

Theo chuyên gia Gary Ng, môi trường chính sách linh hoạt, cởi mở cho phép doanh nghiệp thử nghiệm các mô hình mới. Vị trí gần Hong Kong cũng giúp thành phố thu hút vốn, tiếp cận kinh nghiệm kinh doanh và kết nối với thị trường quốc tế.

Đối với Pony.ai, Thâm Quyến tạo điều kiện thông qua lộ trình pháp lý rõ ràng, từ thử nghiệm xe tự lái có nhân viên giám sát an toàn đến vận hành thương mại và tiến tới dịch vụ hoàn toàn không người lái.

Những lợi thế tương tự đang hỗ trợ Pudu Robotics, doanh nghiệp thành lập tại Thâm Quyến năm 2016, chuyên sản xuất robot phục vụ nhà hàng, lau sàn, hướng dẫn khách mua sắm và vận chuyển hàng hóa. Công ty cũng phát triển robot hình người và robot có bánh xe gắn cánh tay để thực hiện các công việc như giao nhận đồ vật trong văn phòng hoặc đóng gói sản phẩm tại kho hàng.

Ông Guo Cong, Giám đốc công nghệ kiêm đồng sáng lập Pudu, cho biết thành phố tập trung đầy đủ các nhà cung cấp linh kiện cơ khí, phần cứng, phần mềm và doanh nghiệp sử dụng robot. Nhờ đó, công ty có thể nhận được hỗ trợ từ chuỗi cung ứng trong vòng nửa ngày, trong khi kỹ sư chỉ mất một đến hai giờ để đến làm việc trực tiếp với khách hàng. "Thâm Quyến thể hiện tốc độ của Trung Quốc, đồng thời cho thế giới thấy chiến lược nâng cao hiệu quả và thúc đẩy đổi mới sáng tạo của nước này" - ông Guo Cong nhận định.

Sự phát triển công nghệ cũng góp phần thu hút người lao động từ nhiều địa phương trên khắp Trung Quốc tới Thâm Quyến trong nhiều thập kỷ qua.

Cô Zhong Luqin, giáo viên mầm non chuyển đến từ thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, cho biết Thâm Quyến để lại ấn tượng bởi môi trường sống trẻ trung, năng động và nhịp làm việc nhanh. "Người ta thường nói về Thâm Quyến như một thành phố của những người lao động luôn nỗ lực vươn lên. Cách nói đó phản ánh rất rõ nhịp sống hối hả tại đây" - cô Zhong Luqin chia sẻ sau khi chụp ảnh lưu niệm bên biểu tượng Hội nghị Cấp cao APEC.