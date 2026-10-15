Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ

Chiều 15/10, Thành ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, trao quyết định cho các đồng chí: Phạm Hồng Biên và Bùi Hoàng Giang.

Tại hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy, đã trao các quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm và chỉ định cán bộ. Cụ thể:

Điều động, phân công và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Phạm Hồng Biên, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy. Điều động, phân công đồng chí Bùi Hoàng Giang, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Tử và đồng chí Lê Mạnh Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà An, đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thuộc Văn phòng UBND thành phố, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Đối với công tác cán bộ tại các địa phương, điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định đồng chí Giáp Văn Ngôn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Điền Xá, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định đồng chí Lương Việt Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điền Xá, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, trao quyết định cho các đồng chí được điều động, phân công nhận nhiệm vụ mới.

Điều động, chỉ định đồng chí Lục Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Lạng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đầm Hà, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định đồng chí Hoàng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Long, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Hà An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định đồng chí Lê Văn Độ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Quế, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Triều, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Hoàng Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Triều, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Quế, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Các đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ mới cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ nhiệm vụ được giao và chủ động bắt tay ngay vào công việc.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, tập thể lãnh đạo các địa phương, đơn vị quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ mới nhận nhiệm vụ sớm hòa nhập, nắm bắt công việc và phát huy năng lực. Mỗi cán bộ lãnh đạo phải thực sự gương mẫu trong hành động, có khả năng quy tụ, truyền cảm hứng cho đội ngũ, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị.

Nhấn mạnh yêu cầu học tập, rèn luyện thường xuyên, đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn mỗi cán bộ chủ động trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn, học hỏi đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân; đồng thời quản lý tốt thời gian, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trên cương vị công tác mới, mỗi đồng chí cần giữ vững tinh thần cầu thị, không chủ quan, luôn đặt lợi ích chung lên trên hết, cùng tập thể đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.