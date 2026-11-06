Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ

Ngày 6/11, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Văn phòng UBND thành phố; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao quyết định cho đồng chí Hoàng Trung Kiên, Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ. Theo đó, tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Hoàng Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Hà, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố; điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với các đồng chí: Vũ Sơn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bùi Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vàng Danh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao quyết định cho đồng chí Vũ Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác, những nỗ lực và đóng góp của các đồng chí trên các cương vị công tác trước đây.

Đồng chí nhấn mạnh, việc điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ lần này thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố đối với năng lực, phẩm chất và quá trình rèn luyện của mỗi cán bộ; đồng thời đáp ứng yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao quyết định cho đồng chí Bùi Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng chí đề nghị, trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn; nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt toàn diện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; giữ vững nguyên tắc, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Quảng Ninh đang triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng, quyết tâm đạt mục tiêu đã đề ra. Vì thế khi nhận nhiệm vụ mới, các đồng chí cần bắt nhịp ngay, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt các đồng chí được nhận quyết định bổ nhiệm, đồng chí Hoàng Trung Kiên, Chánh Văn phòng UBND thành phố bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố đã tin tưởng, giao nhiệm vụ; đồng thời cảm ơn các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm, hỗ trợ trong quá trình công tác.

Trên cương vị mới, đồng chí khẳng định: Sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, không ngừng học hỏi, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Văn phòng UBND thành phố giữ vững đoàn kết, thống nhất; chủ động, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố; nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.