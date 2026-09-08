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Bảo vệ môi trường
Than khoáng sản
Xã hội
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Đọc truyện
Truyện ngắn: Đi về phía mai vàng
08/09/2026 18:35
Báo Quảng Ninh trên
Chuyên mục Đọc truyện hôm nay, mời quí vị và các bạn nghe truyện ngắn Đi về phía mai vàng trong tập truyện Trên ngọn đồi cỏ lau của tác giả Vũ Thảo Ngọc qua giọng đọc của NSVM Thúy Trà
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từ khóa:
#tập truyện Trên ngọn đồi cỏ lau
#tác giả Vũ Thảo Ngọc
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