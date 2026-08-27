Đọc truyện: Cung đường tình yêu (Tập 1)

Trong tiểu thuyết “Cung đường Tình yêu”, tác giả Tùng Lâm đã dành tâm huyết để viết về những người lính Trường Sơn quả cảm, đã dâng hiến tuổi thanh xuân, xương máu của mình. Khi trở về với đời thường, những thương binh lại kiên cường vượt qua những thử thách khắc nghiệt thời hậu chiến.

Trong tập 1, tác giả đưa người nghe đến với cuộc gặp lại đầy bất ngờ giữa Thảo và Trung – hai người lính từng sát cánh trên tuyến đường Trường Sơn khốc liệt. Từ một bài viết về người đồng đội tưởng đã hy sinh, ký ức chiến tranh dần mở ra với những mất mát, hy sinh, tình đồng đội và những cuộc đời đã vượt lên thương tật, nghịch cảnh để tiếp tục sống có ích.