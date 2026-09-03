Đọc truyện: Cung đường tình yêu (Tập 2)

Giữa trọng điểm Tà Khống khốc liệt, ba quả bom từ trường đã phong tỏa tuyến đường, khiến hàng chục xe vận tải ùn lại giữa nguy cơ bị máy bay địch oanh tạc. Để khai thông con đường ra tiền tuyến, người lính lái xe Trường Sơn tên Trung nhận nhiệm vụ cảm tử: một mình điều khiển chiếc xe lao qua từng quả bom chờ nổ.

Mang theo niềm tin sẽ trở về với mẹ và người yêu, Trung bước vào cuộc đối đầu sinh tử bằng lòng quả cảm và kinh nghiệm của người lính lái xe. Nhưng sau tiếng nổ của quả bom cuối cùng, một hiểm họa bất ngờ lại ập đến…