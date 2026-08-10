Đọc truyện: Ký ức thời binh lửa (Tập cuối)

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, những người lính năm xưa mỗi người một cuộc đời, một hoàn cảnh, nhưng ký ức chiến trường và nghĩa tình đồng đội vẫn luôn gắn kết họ. Trong tập cuối của bút ký Ký ức thời binh lửa, Nguyễn Đăng San tiếp tục hành trình tìm lại những người từng cùng mình vào sinh ra tử, trở về với gia đình đồng đội đã hy sinh và thực hiện lời hứa còn dang dở từ chiến trường. Đặc biệt, câu chuyện về người cựu chiến binh dành nhiều năm tìm kiếm hàng nghìn địa chỉ, thông tin liệt sĩ một lần nữa làm sáng lên nghĩa tình của những người bước ra từ chiến tranh. Khép lại hành trình từ tuổi mười tám lên đường cầm súng đến những năm tháng sống giữa hòa bình, Ký ức thời binh lửa gửi lại một lời nhắn giản dị mà day dứt: độc lập, thống nhất hôm nay đã được đánh đổi bằng biết bao tuổi xuân, máu xương và những cuộc chia xa. Và khi những người còn sống vẫn tìm về với nhau, ký ức về đồng đội vẫn còn được tiếp nối.