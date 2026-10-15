Đoàn đại biểu Quảng Ninh tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ 2 tại Saint Petersburg

Ngày 14/10, tại thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga, Diễn đàn Nhân dân Nga - Việt lần thứ 2 chính thức khai mạc. Sự kiện do Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” phối hợp tổ chức.

Các đại biểu Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tham gia Diễn đàn Nhân dân Nga - Việt lần thứ 2.

Về phía Việt Nam, ngoài đại biểu đến từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt – Nga, Trung tâm Hợp tác Việt – Nga, các trường đại học... còn có sự tham dự của nhiều tỉnh, thành phố. Đoàn đại biểu TP Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, làm trưởng đoàn.

Diễn đàn Nhân dân Việt – Nga là một trong những hoạt động giao lưu quy mô và quan trọng nhất trong năm, với sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức hữu nghị, doanh nghiệp, giới trí thức, văn hóa, khoa học - công nghệ của 2 nước.

Chủ đề diễn đàn năm nay là “Hợp tác nhân dân Việt – Nga: Kết nối truyền thống hữu nghị, mở rộng hợp tác sáng tạo trong kỷ nguyên mới”. Tại đây, các hội thảo về y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học – công nghệ đã mở ra nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác giữa 2 quốc gia, các địa phương và nhân dân 2 nước.

Đoàn đại biểu TP Quảng Ninh đến thăm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg, Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ diễn đàn, đồng chí Nguyễn Vũ, Phó Bí thư Thành Đoàn Quảng Ninh đã trình bày tham luận “Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Quảng Ninh – Saint Petersburg: Cơ hội và mô hình hợp tác”. Trong đó đã đề xuất 5 hướng hợp tác với Saint Petersburg. Bao gồm: Phối hợp thường xuyên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp cho các vấn đề thực tiễn của Quảng Ninh; kết nối trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp trẻ, dự án khởi nghiệp tiếp cận thị trường, công nghệ, đầu tư; đào tạo, cố vấn cho nhà khoa học trẻ, sinh viên, thanh niên khởi nghiệp.

TP Quảng Ninh mong muốn mở rộng hợp tác với Saint Petersburg trên các lĩnh vực mới, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai địa phương. Các hoạt động hợp tác, giao lưu hướng tới tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai bên, củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt Nam – Liên bang Nga và tạo nền tảng cho những chương trình hợp tác thiết thực, lâu dài.