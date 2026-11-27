Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế

Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, cạnh tranh thu hút đầu tư, thị trường và nguồn lực ngày càng gay gắt, ngoại giao kinh tế trở thành kênh quan trọng để địa phương mở rộng dư địa phát triển. Với lợi thế cửa khẩu, cảng biển, di sản, công nghiệp và kết nối vùng, Quảng Ninh kết hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội bằng cách chuyển hóa các lợi thế đặc thù thành nguồn lực đầu tư, thị trường XNK và hợp tác quốc tế thực chất.

Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây hội đàm thống nhất các định hướng hợp tác trong giai đoạn mới (ngày 7/7/2026).

Công tác ngoại giao kinh tế được thành phố triển khai, gắn với Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 225-KH/TU của Thành ủy và Chương trình hành động số 1861/KH-UBND của UBND thành phố. Nhiệm vụ được phân công theo chức năng, gắn quy hoạch thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, kết hợp với ngoại giao chính trị, văn hóa và quảng bá hình ảnh.

Quan hệ đối ngoại và các thỏa thuận đã mở hướng kết nối cho Quảng Ninh. Thành phố đã thiết lập hợp tác với 16 địa phương nước ngoài, xúc tiến quan hệ với một số địa phương châu Âu, châu Mỹ; quan hệ kinh tế, thương mại với hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ. Từ năm 2023 đến nay, thành phố đã chủ trì hoặc phối hợp đón 176 đoàn khách quốc tế, 3.144 lượt người đến thăm, làm việc, tham dự sự kiện đối ngoại. 13 thỏa thuận quốc tế cấp thành phố và 109 thỏa thuận cấp sở, ngành, đơn vị, địa phương được ký mới, tạo cơ sở hợp tác.

Với Quảng Tây, Phúc Kiến, Vân Nam, Quảng Đông (Trung Quốc), Quảng Ninh duy trì trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; thúc đẩy hợp tác y tế, giáo dục, văn hóa, giao thông, thông quan và bảo vệ biên giới. Với các địa phương của Lào, đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo, hỗ trợ cơ sở văn hóa, giáo dục kết nối du lịch, đầu tư, thương mại. Đối với Nhật Bản, Hàn Quốc, Belarus, Cộng hòa Séc và các địa bàn tiềm năng ở châu Âu, Nga, châu Mỹ, Trung Đông được chú trọng với hướng hợp tác công nghệ cao, logistics, cảng biển, du lịch, đào tạo nhân lực và tăng trưởng xanh.

Xúc tiến đầu tư, thương mại được Quảng Ninh triển khai qua đoàn công tác đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Nga, Hà Lan; tham gia hội chợ, triển lãm và chương trình kết nối tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc để giới thiệu sản phẩm, môi trường đầu tư, tìm đối tác. Thông tin XNK, chính sách thị trường, các hiệp định thương mại tự do được cập nhật trên cổng thông tin; doanh nghiệp được hỗ trợ tiếp cận ưu đãi, kết nối Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để tìm đối tác, quảng bá thương hiệu, mở rộng đầu ra.

Đoàn công tác của Quảng Ninh khảo sát hoạt động sản xuất pin tại Công ty Công nghệ Yujin Technology trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cheongju (Hàn Quốc).

Hiệu quả hội nhập được thể hiện qua tăng trưởng thương mại. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 3.142 triệu USD (năm 2023) lên 4.112 triệu USD (năm 2025) và 10 tháng năm 2026 đạt khoảng 4.276 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu đạt 3.270 triệu USD (năm 2023) và đã đạt 3.987 triệu USD trong 10 tháng năm 2026. Hàng xuất khẩu chủ yếu gồm xơ, sợi bông, dăm gỗ, đất hiếm, quần áo; nhập khẩu gồm xơ, sợi, máy móc, thiết bị, linh kiện, lúa mì. Hỗ trợ tận dụng CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP mở cơ hội, song đòi hỏi doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn và thích ứng chính sách.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt hiệu quả cao. Giai đoạn 2023-2025, Quảng Ninh thu hút 99 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới, tổng vốn 5.856,71 triệu USD; 53 lượt dự án điều chỉnh tăng 1.050,45 triệu USD. 10 tháng năm 2026, tổng vốn FDI trên địa bàn đạt khoảng 1.354,02 triệu USD, gồm 27 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 660,61 triệu USD và 25 lượt dự án điều chỉnh, tăng thêm 693,22 triệu USD. Nguồn vốn tập trung vào chế biến, chế tạo và các khu công nghiệp, khu kinh tế, với 97,9% tổng vốn FDI.

Du lịch được kết nối sâu hơn với đối ngoại và quảng bá. Giai đoạn 2023-2025, Quảng Ninh đón 55,84 triệu lượt khách, trong đó 10,45 triệu khách quốc tế từ hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. Khách du lịch Đông Bắc Á chiếm 55-60%; châu Âu, Bắc Mỹ 18-20%; ASEAN và khu vực khác khoảng 20%. 9 tháng năm 2026, thành phố đón 18,8 triệu lượt khách, trong đó 4,21 triệu khách quốc tế; khách lưu trú đạt 7,3 triệu lượt, tổng thu 56.400 tỷ đồng. Với các địa chỉ tiềm năng như vịnh Hạ Long, Yên Tử và các điểm đến, Quảng Ninh tập trung phát triển du lịch đêm, thể thao, trải nghiệm, tăng kết nối lữ hành, nâng dịch vụ, mở rộng thị trường.

Ngoại giao kinh tế còn huy động nguồn lực cho các lĩnh vực xã hội. Hiện có 5 chương trình, dự án ODA và 14 chương trình, dự án, phi dự án NGO cam kết với hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ hạ tầng, môi trường, đời sống, nhất là miền núi, biên giới, hải đảo và vùng DTTS. Hợp tác KHCN được thúc đẩy qua chương trình thu hút đầu tư, phát triển 5G, IoT và ứng dụng trong nông nghiệp, logistics, du lịch; thành phố đã cấp 17 giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN. Cùng với đó, duy trì học bổng, trao đổi sinh viên, đào tạo cán bộ, hợp tác y tế và chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp để tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Đoàn Famtrip Liên bang Nga nghe giới thiệu về lịch sử, giá trị văn hóa và kiến trúc của di tích tháp Tổ trong quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử.

Quảng Ninh đặt doanh nghiệp, người dân và địa phương làm trung tâm. Trên 200 lượt đoàn nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức quốc tế đã được đón tiếp, tìm hiểu môi trường và cơ hội hợp tác. Thành phố đã kết nối cơ quan ngoại giao, các tổ chức và hiệp hội, như EUROCHAM, JETRO, JCCI, KOCHAM để doanh nghiệp tiếp cận nhà đầu tư, dòng vốn, mở rộng thị trường.

Kinh tế biên giới được thúc đẩy gắn với bảo đảm an ninh. Tháng 4/2025, Quảng Ninh và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký Thỏa thuận khung hợp tác thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng. Hai bên trao đổi lộ trình, công nghệ, kết nối dữ liệu; tại khu vực cầu Bắc Luân I đã lắp 8 luồng kiểm soát tự động XNC, dự kiến hoạt động trong quý IV/2026. Thành phố còn kết nghĩa 11 cặp, cụm dân cư với 7 thôn, bản của Quảng Tây, vun đắp hữu nghị, giữ đường biên hòa bình.

Dù vậy, nguồn nhân lực ngoại giao kinh tế vẫn chưa đồng đều, nhiều cán bộ kiêm nhiệm, thiếu chuyên sâu về chuyển đổi số, tiêu chuẩn xanh, FTA thế hệ mới. Doanh nghiệp nhỏ và vừa thường hạn chế thông tin, kỹ năng tiếp cận thị trường, tận dụng ưu đãi và phòng ngừa rủi ro. Bên cạnh đó, sự biến động về kinh tế, thuế quan, chính sách biên mậu cũng ảnh hưởng đến sản xuất; việc khai thác các thỏa thuận chưa đồng đều, dự báo quốc tế còn hạn chế.

Thời gian tới, Quảng Ninh xác định tiếp tục đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, củng cố đối tác truyền thống, mở rộng đối tác tiềm năng; nâng chất lượng dự báo, tham mưu, phối hợp; lồng ghép xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong hoạt động đối ngoại và bồi dưỡng cán bộ về ngoại ngữ, nghiệp vụ hội nhập. Việc gắn quan hệ quốc tế với nhu cầu ngành, địa bàn, doanh nghiệp sẽ góp phần chuyển các kết nối thành nguồn lực và động lực phát triển.