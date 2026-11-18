Apple gặp sự cố, hàng loạt dịch vụ công nghệ tại Mỹ gián đoạn

Ngày 17/11, Apple thông báo một bản cập nhật nội bộ gặp lỗi đã khiến nhiều dịch vụ của hãng bị gián đoạn, trong đó có Apple Music, App Store và AppleCare. Sự cố xảy ra sau hàng loạt trục trặc công nghệ nghiêm trọng tại Mỹ trong những ngày gần đây, ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, ngân hàng và các dịch vụ trực tuyến.

Logo của Apple. Ảnh tư liệu: AP

Theo thông báo trên trang theo dõi trạng thái hệ thống của Apple, các dịch vụ Apple Music, App Store và AppleCare đã bị ngừng hoạt động hoàn toàn, trong khi chức năng đăng nhập iCloud cũng gặp vấn đề. Trang theo dõi sự cố Downdetector ghi nhận số lượng lớn phản ánh của người dùng liên quan đến dịch vụ thanh toán Apple Pay.

Apple xác nhận nguyên nhân xuất phát từ một bản cập nhật nội bộ, đồng thời cho biết nhiều hệ thống đã được khôi phục và hãng đang tiếp tục xử lý những dịch vụ còn gián đoạn.

Cùng ngày, tập đoàn khách sạn Marriott International cũng gặp sự cố công nghệ, khiến người dùng không thể đăng nhập vào website Marriott.com và ứng dụng Marriott Bonvoy. Marriott sau đó thông báo đã khắc phục vấn đề và không phát hiện dấu hiệu cho thấy sự cố liên quan đến an ninh mạng.

Trước đó, ngày 16/11, hãng hàng không United Airlines gặp sự cố hệ thống kéo dài hơn 90 phút, buộc hãng phải hoãn các chuyến bay chuẩn bị khởi hành. Sự cố xảy ra chỉ vài ngày sau khi mạng lưới của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) gặp trục trặc, khiến toàn bộ các chuyến bay trên cả nước phải tạm dừng cất cánh, hàng trăm chuyến bay bị chậm và hàng trăm nghìn hành khách mắc kẹt. United Airlines cho biết không có dấu hiệu cho thấy sự cố của hãng liên quan đến tấn công mạng.

Cũng trong ngày 16/11, hàng nghìn khách hàng tại Mỹ phản ánh khó khăn khi truy cập tài khoản trực tuyến tại một số ngân hàng lớn và sử dụng dịch vụ chuyển tiền Zelle. Nguyên nhân được xác định là sự cố kỹ thuật tại JPMorgan Chase, gây ảnh hưởng dây chuyền đến hệ thống tài chính. Ngân hàng Chase khẳng định sự cố không bắt nguồn từ một cuộc tấn công mạng và xác nhận các hệ thống đã hoạt động bình thường trở lại vào ngày 17/11.

Trước đó, trong tuần qua, một sự cố trên phạm vi toàn cầu của Microsoft đã làm gián đoạn các dịch vụ Microsoft 365, bao gồm Outlook, Teams và trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) Copilot. Tình trạng này ảnh hưởng đến hoạt động liên lạc, làm việc và cung cấp dịch vụ của nhiều doanh nghiệp, tổ chức trên thế giới. Microsoft cho biết không có dấu hiệu cho thấy sự cố xuất phát từ hoạt động phá hoại. Hãng cũng khẳng định tình trạng gián đoạn không liên quan đến tấn công mạng hay các tác nhân AI.