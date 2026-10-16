Đảm bảo an toàn giao thông, tận tình hỗ trợ nhân dân

Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lực lượng CSGT Công an TP Quảng Ninh còn chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật và kịp thời hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT Công an TP Quảng Ninh đã kiểm tra gần 600.000 lượt phương tiện, phát hiện và xử lý gần 70.000 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt trên 200 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 1.257 trường hợp, trừ điểm 10.214 giấy phép lái xe, tạm giữ 20.056 phương tiện vi phạm.

Cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh tuyên truyền ATGT trên địa bàn phường Uông Bí.

Những con số trên cho thấy sự quyết liệt trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông. Qua đó, góp phần nâng cao tính răn đe, phòng ngừa, từng bước hình thành thói quen chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông trong mỗi người dân. Việc xử lý vi phạm được triển khai gắn với công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giúp người tham gia giao thông nhận diện rõ những hành vi nguy hiểm, chủ động điều chỉnh hành vi và nâng cao trách nhiệm đối với bản thân, cộng đồng.

Trung tá Trịnh Văn Tuấn, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh, cho biết: Công tác bảo đảm trật tự, ATGT sẽ tiếp tục được triển khai rộng khắp, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế trên từng tuyến, địa bàn. Lực lượng CSGT tiếp tục kết hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm với tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành pháp luật, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Cùng với đó, việc chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những bất cập, nguy cơ mất ATGT để có biện pháp xử lý phù hợp cũng là yêu cầu đặt ra đối với lực lượng chức năng. Mục tiêu không chỉ là phát hiện, xử phạt các hành vi vi phạm, mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm, từ xa, hạn chế những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và bảo đảm trật tự, ATGT, những cán bộ, chiến sĩ CSGT Quảng Ninh còn kịp thời có mặt, hỗ trợ người dân trong những hoàn cảnh đặc biệt. Từ việc đưa người bệnh đi cấp cứu, hỗ trợ trẻ nhỏ gặp tình huống nguy hiểm về sức khỏe đến giúp đỡ người nước ngoài tìm lại tài sản đánh rơi, mỗi hành động đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Mới đây, Đội CSGT Đường bộ số 2 đã kịp thời hỗ trợ đưa một người dân trong tình trạng nguy kịch đến cơ sở y tế cấp cứu. Trong tình huống khẩn cấp, việc nhanh chóng hỗ trợ người bệnh di chuyển đến nơi điều trị có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân sớm tiếp cận sự chăm sóc y tế cần thiết.

Tại một trường hợp khác, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Đường bộ số 1 đã sử dụng xe tuần tra, kiểm soát dẫn đường, hỗ trợ đưa một cháu bé bị sốt cao, co giật đến bệnh viện an toàn. Trước tình trạng sức khỏe nguy cấp của trẻ, lực lượng làm nhiệm vụ đã chủ động hỗ trợ, tạo điều kiện để gia đình đưa cháu đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

Cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn phường Hồng Gai.

Trong khi đó, Đội CSGT Đường bộ số 3 đã kịp thời giúp đỡ, trao trả tài sản cho một người nước ngoài đánh rơi, đồng thời hỗ trợ đưa một người đàn ông bị tai biến đến bệnh viện cấp cứu. Những việc làm tuy khác nhau về hoàn cảnh nhưng đều xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức đặt sự an toàn, lợi ích chính đáng của người dân lên hàng đầu.

Trung tá Lê Văn Tuyền, cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh, chia sẻ: Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự, ATGT, việc hỗ trợ người dân trong những hoàn cảnh đặc biệt luôn được cán bộ, chiến sĩ quan tâm thực hiện, đúng với tinh thần của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Những hành động kịp thời, thiết thực ấy góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nói chung, lực lượng CSGT nói riêng. Đó cũng là minh chứng cho thấy nhiệm vụ của người chiến sĩ CSGT không chỉ dừng lại ở việc điều tiết giao thông, xử lý vi phạm hay giải quyết các vụ việc trên đường, mà còn gắn liền với trách nhiệm giúp đỡ cộng đồng khi người dân cần hỗ trợ.