Quay đầu xe gây mất an toàn giao thông, lái xe bị xử lý nghiêm

Tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm qua ứng dụng VNeTraffic, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Phòng CSGT Quảng Ngãi tiếp nhận xử lý trường hợp xe ô tô con quay đầu xe không đúng quy định, suýt gây tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.

Phòng CSGT chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh làm rõ. Qua đó xác định người điều khiển xe ô tô con BKS 76A-02x.xx là N.V.T (Sinh năm 1977, ở xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi). Thời gian vi phạm: 06h52’ ngày 17/7/2026. Địa điểm vi phạm: Km1083, Quốc lộ 1, xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi. Hành vi và hình thức xử lý: Điều khiển xe quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường quy định tại điểm i, khoản 4 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt tiền: 2,5 triệu đồng.

Qua quá trình làm việc, ông N.V.T hoàn toàn đồng ý với hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh và chấp nhận chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Quay đầu xe hay chuyển hướng xe phải theo quy tắc giao thông đường bộ. Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, trên đường cao tốc, trong hầm đường bộ, trên đường một chiều, trừ khi có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu tạm thời.