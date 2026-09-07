Không để đường cao tốc trở thành điểm mất an toàn giao thông

Tình trạng một số người dân điều khiển xe gắn máy, người đi bộ băng qua đường trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi, tỉnh An Giang vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Người đi bộ băng qua làn đường cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. ( Ảnh: Thanh Dũng)

Năm 2021, tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) khánh thành đưa vào sử dụng đã phát huy vai trò kết nối giao thông, góp phần rút ngắn thời gian đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuyến cao tốc này dài khoảng 26km, đi qua các xã Tân Hiệp, Thạnh Đông và Thạnh Lộc. Sau khi sáp nhập 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang, lưu lượng phương tiện qua lại đã gia tăng.

Tuy nhiên, dọc hai bên tuyến chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, nhiều vị trí tiếp giáp đường dân sinh, kênh, mương nội đồng. Đặc điểm này đặt ra yêu cầu phải quản lý chặt chẽ hành lang an toàn và nâng cao ý thức của người dân sinh sống, sản xuất dọc tuyến.

Thực tế thời gian qua, vẫn còn tình trạng người điều khiển xe gắn máy đi vào đường cao tốc; hoặc người đi bộ băng qua cao tốc, trong khi đó các phương tiện ô-tô lưu thông với tốc độ cao.

Nguy hiểm nhất là khi trời tối, tầm nhìn bị hạn chế, việc bất ngờ phát hiện xe máy phía trước có thể khiến tài xế ô-tô phải phanh gấp hoặc đánh lái tránh né, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Không chỉ phương tiện hai bánh, thỉnh thoảng gia súc đi gần hành lang an toàn giao thông cũng là nguy cơ đáng lo ngại. Chỉ một con vật đi vào phạm vi đường cao tốc cũng có thể tạo ra tình huống bất ngờ đối với phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao.

Xe gắn máy đi vào làn cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. (Ảnh: Thanh Dũng)

Ông Nguyễn Duy Khang, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, mới đây khi lái xe ô-tô từ Long Xuyên qua vào cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Giá ông đã suýt va chạm với xe gắn máy đang chạy ngược chiều.

Vì lần đầu tiên đi trên tuyến cao tốc nên ông Duy Khang vô cùng bất ngờ với tình huống này. Sau đó, trên suốt tuyến đường, ông Khang thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện xe đạp, xe gắn máy chen vào làn đường cao tốc. Ông Khang quan sát thấy trên xe gắn máy tài xế chở theo dụng cụ làm đồng nên đoán họ là nông dân.

Bà Nguyễn Thị Giang, ngụ phường Long Xuyên cùng chồng thường xuyên qua lại phường Rạch Giá bằng ô-tô cho biết, lúc đầu đi tuyến đường này bà và chồng đều giật mình khi vừa hạ dốc cầu thấy xe 2 bánh lù lù hiện ra phía trước.

Sau vài lần đi đi về về, bà Giang và chồng đã có kinh nghiệm ứng xử lái xe trên cao tốc nhưng dù vậy vẫn mong tình trạng xe 2 bánh không đi vào tuyến đường này để tài xế lái xe ô-tô cá nhân, xe hành khách yên tâm hơn.

Dọc theo 2 bên đường tuyến cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi là đồng ruộng. ( Ảnh: Thanh Dũng)

Từ thực tế trên có thể thấy, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý, công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ đặc điểm, tính chất của đường cao tốc và những nguy cơ từ hành vi vi phạm là nhiệm vụ hết sức cần thiết.

Theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, xe mô-tô, xe gắn máy, xe thô sơ và người đi bộ không được phép lưu thông trên đường cao tốc. Việc cố tình đưa phương tiện không được phép vào tuyến không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp đe dọa an toàn tính mạng của chính người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.

Để hạn chế xe 2 bánh đi vào cao tốc, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an cấp xã và chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng, hướng đến các hộ dân sinh sống dọc tuyến.

Cùng với tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường. Từ tháng 1 đến đầu tháng 8/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tổ chức 97 cuộc tuần tra kiểm soát, với 194 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiểm tra 399 phương tiện, lập biên bản 9 trường hợp, tạm giữ 6 phương tiện và 3 giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng đồng thời nhắc nhở người dân về việc chăn thả gia súc trong phạm vi hành lang an toàn giao thông và các hành vi có nguy cơ trực tiếp gây tai nạn.

Những kết quả bước đầu cho thấy, khi công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, sát với địa bàn và gắn với trách nhiệm của từng hộ dân, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông từng bước được nâng lên.

Vì vậy, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền cơ sở và người dân.

Thời gian tới, Công an tỉnh xác định tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống dọc tuyến ký cam kết không vi phạm; không điều khiển xe mô-tô, xe gắn máy vào cao tốc, không tự ý cắt phá hàng rào tạo lối mở trái phép và không chăn thả gia súc vào hành lang an toàn giao thông.

Cùng với đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố ý vi phạm, qua đó góp phần lập lại trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.

Một giải pháp có ý nghĩa lâu dài được đặt ra là nghiên cứu, sớm mở đường dân sinh dọc hai bên tuyến, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất chính đáng của người dân.

Đây cũng là cách hạn chế tình trạng người dân phải đi vào đường cao tốc để rút ngắn quãng đường. Bên cạnh đó, cần kiểm tra, sửa chữa những đoạn hàng rào bảo vệ đã xuống cấp, hư hỏng hoặc bị cắt phá, bảo đảm an toàn cho toàn tuyến.

Từ đó, việc không đưa xe 2 bánh, xe thô sơ, người đi bộ vào đường cao tốc; không tự ý phá hàng rào và không chăn thả gia súc trong hành lang an toàn không chỉ là yêu cầu của pháp luật mà còn là trách nhiệm đối với tính mạng, tài sản của chính mình và xã hội.