Venus Williams nhận thất bại thứ 13 trong năm 2026

Ở tuổi 46, Venus Williams nhận thất bại 2-6, 2-6 trước tay vợt 18 tuổi người Áo Lilli Tagger ở vòng một Giải quần vợt Quảng Châu hôm 27/10. Kết quả này khiến tay vợt người Mỹ nâng chuỗi trận thua ở nội dung đơn trong năm 2026 lên 13 trận.

Tay vợt người Mỹ Venus Williams thực hiện cú đánh trả trong trận đôi nữ tại Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2026 ở New York, ngày 4/9/2026. Ảnh: AP

Khoảng cách 28 tuổi giữa Williams và Tagger được cho là lớn nhất trong lịch sử các trận đấu thuộc hệ thống WTA Tour. Tagger sinh năm 2008, cũng là năm Williams giành danh hiệu Grand Slam đơn gần nhất trong sự nghiệp tại Wimbledon.

Đây là trận đơn đầu tiên của Williams sau hai tháng, kể từ khi cô bị loại ở vòng một Giải Mỹ mở rộng (US Open) trước Sofia Kenin. Tay vợt hiện xếp hạng 599 thế giới đã thua liên tiếp 16 trận đơn trên hệ thống chuyên nghiệp kể từ tháng 7 năm ngoái.

Trong trận đấu với Tagger, hai tay vợt có cùng tỷ lệ giao bóng một thành công 63%. Tuy nhiên, Williams chỉ giành điểm ở 60% số lần giao bóng một, trong khi đối thủ thắng toàn bộ điểm số ở những lượt giao bóng một của mình. Williams không tạo được cơ hội giành break-point nào, còn Tagger tận dụng thành công 4 trong 16 cơ hội.

Ở trận đấu khác, Sofia Kenin cũng bị loại ở vòng 32 tay vợt sau thất bại 4-6, 7-6 (5), 4-6 trước Kaitlin Quevedo.