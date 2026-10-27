PSG trở lại ngôi đầu Ligue 1, Sevilla chấm dứt chuỗi trận không thắng

Paris Saint-Germain (PSG) trở lại ngôi đầu Ligue 1 sau chiến thắng 2-0 trước Lyon hôm 26/10, trong khi Sevilla chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng bằng cách đánh bại Osasuna với tỷ số tương tự tại La Liga.

Tiền đạo Mika Godts của PSG ghi bàn thứ hai cho đội nhà trong trận đấu thuộc Giải vô địch quốc gia Pháp giữa Paris Saint-Germain và Lyon tại Paris, ngày 26/10/2026. Ảnh: AP

PSG ghi bàn quyết định ở cuối trận

Senny Mayulu tung cú sút từ khoảng cách 18 m, ghi bàn chỉ 7 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, phá vỡ thế bế tắc trước Lyon và mở đường cho PSG giành chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên mọi đấu trường.

Hai đội bước vào trận đấu với cùng 14 điểm, nhưng PSG có lợi thế về sự tự tin, đà thi đấu và sân nhà. Lyon đã chống đỡ được sức ép cho đến khi Mayulu ghi bàn. 12 phút sau, Mika Godts ấn định chiến thắng cho PSG bằng pha dứt điểm chuẩn xác sau một tình huống phản công nhanh.

PSG vươn lên dẫn trước Rennes 1 điểm, trong khi Lyon vẫn đứng thứ 5.

Romero ghi bàn trong trận thứ ba liên tiếp

Isaac Romero từng ghi bàn vào lưới Aston Villa tại Champions League và Levante trước khi bị truất quyền thi đấu. Trong trận tiếp đón Osasuna, tiền đạo này tiếp tục ghi dấu ấn ở phút 24.

Đón đường chuyền nhả bóng tinh tế của Youssouf Fofana, Romero tung cú sút uy lực từ sát rìa vòng cấm, đưa Sevilla vượt lên dẫn trước. Felix Correia, người cũng ghi bàn trong trận hòa 3-3 với Levante cách đây hai tuần, ghi bàn thứ hai cho Sevilla khi trận đấu còn 8 phút.

Chiến thắng giúp Sevilla tìm lại phong độ sau khi thua 3 trong 4 trận gần nhất trước Real Madrid, Barcelona và Aston Villa.

Kết quả này đưa Sevilla lên vị trí thứ 6, trong khi Osasuna vẫn đứng thứ 12, kém Sevilla 6 điểm.