Harry Kane trở thành cầu thủ Anh đầu tiên sau 25 năm giành Quả bóng Vàng

Ngày 26/10, Harry Kane trở thành cầu thủ Anh đầu tiên sau 25 năm giành Quả bóng Vàng. Ở hạng mục nữ, ngôi sao Tây Ban Nha Alexia Putellas lần thứ ba giành Quả bóng Vàng nữ.

Cầu thủ người Anh Harry Kane, chủ nhân Quả bóng Vàng 2026, nhận cúp Tiền đạo ghi bàn xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải ở Nhà hát London Palladium, London, Anh, ngày 26/10/2026. Ảnh: AP

Tiền đạo của Bayern Munich nhận được số phiếu cao nhất trong số các ứng viên, gồm Lamine Yamal, Kylian Mbappe và Lionel Messi. Mùa giải trước, Kane ghi 73 bàn cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, đồng thời phá vỡ nhiều kỷ lục ghi bàn tại Đức và World Cup. Anh góp công giúp Bayern Munich giành cú đúp danh hiệu Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức, trong đó lập hat-trick vào lưới Stuttgart ở trận chung kết cúp quốc gia.

Tại World Cup, Kane ghi 6 bàn, vượt qua Gary Lineker để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Anh tại giải đấu, đồng thời lọt vào nhóm 5 chân sút hàng đầu mọi thời đại. Với vai trò đội trưởng, anh cùng tuyển Anh giành vị trí thứ ba sau khi đội bóng dừng bước trước Argentina ở bán kết.

“Con đường của tôi không hề bằng phẳng. Tôi đã phải nỗ lực để trở thành người giỏi nhất ở thời điểm hiện tại”, Kane xúc động chia sẻ.

Cầu thủ Anh gần nhất giành Quả bóng Vàng trước Kane là Michael Owen, vào năm 2001. Lễ trao giải năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại London, nhân dịp kỷ niệm 70 năm cầu thủ người Anh Stanley Matthews trở thành người đầu tiên giành Quả bóng Vàng vào năm 1956.

Putellas lần thứ ba giành Quả bóng Vàng nữ

Ở hạng mục nữ, Alexia Putellas giành Quả bóng Vàng lần thứ ba sau khi góp công giúp Barcelona, câu lạc bộ cũ của cô, giành nhiều danh hiệu mùa trước, trong đó có chức vô địch Champions League nữ. Putellas cũng góp sức giúp đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Nations League nữ hồi tháng 12 năm ngoái.

Tiền vệ 32 tuổi, người gia nhập câu lạc bộ London City Lionesses trong giai đoạn giữa hai mùa giải, chấm dứt chuỗi ba năm liên tiếp giành giải thưởng của đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha, Aitana Bonmati.

Putellas từng giành Quả bóng Vàng nữ trong hai năm liên tiếp 2021 và 2022, trước khi bị đứt dây chằng chéo trước và chứng kiến Bonmati vươn lên trở thành ngôi sao. Bonmati hoàn tất cú hat-trick Quả bóng Vàng nữ vào năm 2025, nhưng không có tên trong danh sách đề cử năm nay sau khi bị gãy chân hồi tháng 12.