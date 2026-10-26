Barcelona đối mặt áp lực sau hai thất bại liên tiếp

Barcelona tìm cách lấy lại phong độ sau khi lần lượt để thua Paris Saint-Germain tại Champions League và Real Madrid ở La Liga. Hai kết quả không như mong đợi khiến đội bóng của HLV Hansi Flick đối mặt với áp lực trong cuộc đua ở cả hai đấu trường.

Cầu thủ Lamine Yamal của Barcelona tiếc nuối sau khi bỏ lỡ một cú sút trong trận đấu với Real Madrid tại La Liga ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 25/10/2026. Ảnh: AP.

Trước đó, Barcelona khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng với 11 trận thắng liên tiếp, ghi 48 bàn và chỉ để thủng lưới 11 lần. Tuy nhiên, thất bại 2-4 trước PSG hôm 20/10 và trận thua Real Madrid 1-2 ngày 25/10 đã làm chững lại đà thăng tiến của đội bóng xứ Catalunya.

Tại Champions League, trận thua PSG khiến Barcelona rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng vòng phân hạng. Trong khi đó, thất bại ở trận El Clásico khiến Real Madrid rút ngắn khoảng cách với Barcelona xuống còn 3 điểm trên bảng xếp hạng La Liga.

Sau trận đấu với Real Madrid, HLV Hansi Flick cho rằng đội bóng cần nhìn nhận lại những sai sót và cải thiện cách vận hành lối chơi. Tiền vệ Pedri cũng thừa nhận Barcelona chơi chậm, để mất bóng quá nhiều và cần sớm khắc phục những hạn chế này.

Bên cạnh kết quả thi đấu, tình hình chấn thương cũng khiến ban huấn luyện Barcelona lo lắng. Hậu vệ Xavi Espart phải rời sân ngay trong hiệp một trận gặp Real Madrid, trong bối cảnh hàng thủ đội bóng đã thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột.

Ở trận El Clásico, Kylian Mbappé lập cú đúp giúp Real Madrid giành chiến thắng, còn Raphinha là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Barcelona.

Barcelona sẽ tìm cách lấy lại phong độ khi tiếp đón Alavés tại La Liga vào cuối tuần, trước khi gặp Aston Villa tại Champions League vào tuần sau.